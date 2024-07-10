18度C巧克力工房feat.龍鳳宮月下老人祠　聯名推七夕月老禮盒

▲埔里鎮「18度C巧克力工房」與魚池鄉「龍鳳宮月下老人祠」聯名推出七夕月老禮盒。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年的七夕情人節落在8月10日，埔里鎮「18度C巧克力工房」與魚池鄉「龍鳳宮月下老人祠」聯合推出七夕月老禮盒，內含巧克力和訂製吊牌、繫上已過爐的月老紅線；日月潭國家風景區管理處推薦，想「脫單」或還不知道幫另一半準備什麼禮物的朋友踴躍預購，讓月老加持守護，順利找到對的人、讓愛情長存。

日管處長柯建興指出，日月潭是旅遊休閒和男女談情說愛的好地方，過去在拉魯島上仿中國西湖設置「月下老人祠」，供遊客膜拜與祈願，後因921大地震損毀，地方人士為延續神明的靈驗聖蹟，將月下老人遷移到在地信仰中心龍鳳宮旁繼續供奉，相傳神秘又靈驗，很多人都會專程到日月潭求姻緣。

日管處指出，本次「18度C巧克力工房」與魚池鄉「龍鳳宮月下老人祠」合推的「情人節藏心20入月老限定加持版」禮盒，還附贈愛心造型的櫻花粉色植鞣革牛皮行李吊牌，憑吊牌至向山遊客中心，即能兌換限量紅茶包禮盒，讓有情人嘴裡吃著巧克力、再喝著順口的日月潭紅茶，感覺更加濃情蜜意，並保佑單身者送出禮盒也都可順利找到好對象。

日管處提醒，在7月31日前於官網或現場門市預購本次聯名七夕禮盒，即可享有刻字訂製服務及免運優惠，更多相關資訊請見下列網址：

「Feeling18巧克力工房」商品網頁：https://www.feeling18c.com/

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