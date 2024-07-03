【廣編】JOY COLORi未來鑽石攜手小王子！全新聯名帶你探索永續時尚的奇幻旅程

▲JOY COLORi未來鑽石與法國著名文學經典《小王子》聯名，推出系列鑽石珠寶。

圖、文／JOY COLORi未來鑽石提供

兼具時尚與環境永續的實驗室培育鑽石已蔚成風潮，在國際市場掀起巨大的影響力，逐漸成為全球消費者的首選。在全球共同努力實現碳中和與零碳排放目標下，JOY COLORi 未來鑽石以永續發展為宗旨，引領珠寶行業走向永續的未來。

JOY COLORi未來鑽石與羚邦正式授權的法國著名文學經典《小王子》聯名，用最閃耀的鑽石，開啟一場永恆與永續的奇幻之旅。來自B612星球的小王子，探訪了無數個星球與遇見各式各樣的人，結識了唯一的玫瑰以及心愛的狐狸，迎來精采的冒險旅程。

JOY COLORi未來鑽石不斷致力於將美與永續融合，此次與《小王子》法國著名文學聯名，希望藉由JOY COLORi未來鑽石和《小王子》用心探索世界、保持最純真的美麗等共通點，向世界傳遞美麗與永續可以並存。

JOY COLORi 未來鑽石小王子聯名系列，以小王子各經典元素帶入設計，並以故事角色發想命名。透過國際珠寶大師Charlotte Pittel操刀設計，從戒指到耳環，從項鍊甚至別針，每一件都將帶給您獨一無二的魅力。

全新秋冬系列《小王子 Le Petit Prince》將同步於全台各專門店開始販售，包括忠泰樂生活、新光三越信義A8、板橋大遠百、新光三越南西、台中新光三越以及高雄漢神巨蛋百貨，讓所有人一睹全新系列的各樣款式，帶給您不同以往的視覺體驗！