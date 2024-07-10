明知自己有性病　還上床傳染給女生！南韓足球員遭法辦

▲明知自己有性病，還上床傳染給女生！韓足球明星遭法辦。（翻自《NEWS 1》）



圖文／鏡週刊

南韓今（9日）爆出一名足球明星選手，在自知染上性病的狀態下，還和一名女生上床，傳染性病，目前這名選手已遭移送法辦，網友也狂猜這名選手到底是誰。

據南韓《NEWS 1》報導，這名30多歲足球選手，在去年12月被女方告發，指控他明知自己有性病，卻隱瞞這個事實，並和女方上床，之後導致女生也感染性病。京畿道始興市的警方獲報後，展開5個月的調查，認為該選手犯下故意過失罪，並在今年5月將這名選手移送法辦，目前水原檢方正偵辦此案中。

不過這消息在今日爆出後，引發許多南韓網友關注，紛紛猜測這名選手到底是誰。有南韓媒體透露，這名選手過去曾在歐洲職業隊登場過，因此獲得南韓人的高度矚目，後來又以選秀狀元的身分，回來南韓職業足球聯盟踢球。

另外報導也指出，這名選手所傳染的性病為「單純疱疹病毒2型(HSV 2)」，這種病毒主要通過性行為傳播，會造成生殖器或肛門部位的感染。



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