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英精品Burberry市值蒸發逾3成太悽慘　傳將裁員400人

英精品Burberry市值蒸發逾3成太悽慘，傳將裁員400人。（翻自Burberry官網）

圖文 / 鏡週刊

知名英國精品品牌Burberry，傳出榮景不再，今年的市值蒸發超過3成以上，在富時100指數表現未居末段班，因此驚傳該公司將裁員約400人來挽救公司營運。

據英國《電訊報》報導，Burberry現任執行長艾克洛德（Jonathan Akeroyd），在2022年從凡賽斯（Versace）被挖角到Burberry，不過今年度的業績表現卻慘不忍睹。市值蒸發超過3成，獲利下滑36%至4.18億英鎊，營收減少4%至29.7億英鎊，過去12個月股價大跌57%，跌到15年來最低，導致Burberry在富時100指數表現敬陪末座。

現在傳出公司為了拯救營運，決定從精簡人員下手。報導指出，在6月份的一場視訊會議上，公司告知員工們將有職位上的大變動，未來將展開45天的諮商期，有人將會被裁撤，或者換部門。估計這波變動，將會造成約400人被砍掉，也有員工抱怨，這波的裁員行動相當「粗暴」。另外報導也指出，Burberry全球員工共有9169人，這波裁員預估主要影響英國員工。

分析師也指出，Burberry過去一年來債務，從4.6億英鎊激增至11億英鎊，提高了借款成本大增的可能性。另外外界也傳聞，艾克洛德可能要為此負責並遭到撤換，不過Burberry先前否認這項傳聞，至於裁員消息，目前Burberry未做任何回應與評論。


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