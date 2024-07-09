尹錫悅訪美前開嗆俄國、抨擊北韓是「全球麻煩」！克宮不滿回嗆

▲南韓總統尹錫悅訪美前，接受路透社書面專訪。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅昨（8）日啟程前往美國夏威夷檀香山，拉開此次訪美行程的序幕，在此之前他接受外媒專訪，談及對於俄羅斯的看法。他呼籲俄羅斯能夠清楚判斷，究竟南韓、北韓（朝鮮）之間，哪一個國家對於俄國自身發展更有幫助；他抨擊北韓是全世界最大的麻煩，認為北韓嚴重威脅國際安全。

尹錫悅在出訪美國、出席北約（NATO）峰會之前，接受外媒《路透社》書面專訪，針對俄朝關係、援助烏克蘭等議題發表看法。他表示，「北韓明顯是國際社會的大麻煩，期盼俄羅斯能夠明確做出判斷，究竟南北韓之中哪一方對自己才更重要。」

對於南韓與俄羅斯之間的關係未來是否會持續惡化，尹錫悅更認為，「這端看俄羅斯方面的態度。至於我國（南韓）對於烏克蘭的具體支援方案，會先審視俄羅斯與北韓之間的武器貿易、軍事技術是否移轉、戰略物資援助與否等合作程度與內容後，做出更合適的判斷。」

尹錫悅認為，北韓與俄羅斯之間的軍事合作為韓半島（朝鮮半島）與歐洲的和平安全帶來嚴重的威脅與挑戰，因此將會在北約峰會上談論此議題，「俄羅斯雖身為聯合國安理會常任理事國、且還參與制裁北韓決議案，卻參與非法軍事合作，引發對於俄朝之間軍事、經濟合作問題上的疑慮。」

尹錫悅強調，「若俄羅斯持續違反聯合國安理會決議，恐將對韓俄關係產生負面影響。」

根據《塔斯社》、《俄羅斯新聞社》，俄羅斯克里姆林宮對於尹錫悅接受專訪時發表的看法不以為然，克宮發言人佩斯科夫於當地時間8日表示，「我們完全反對、且完全不認同尹錫悅總統的看法！我們支持和北韓、南韓，以及區域內的所有國家構築良好關係。」

佩斯科夫解釋，「對於我國（俄羅斯）而言，事實上目前在平壤有我們的夥伴、在首爾則是有參與反俄羅斯體制的國家存在。我們支持和所有國家建構良好關係。難道我們能夠和對我國採取敵對立場的國家維繫良好關係嗎？」