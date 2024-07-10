台66線高架化「穿衣改衣」工程　完工可降低肇事率60％

▲台66線平交路口改善範圍圖。（圖／桃園市政府提供）

記者陳香菱／綜合報導

公路局耗資約80億，推動台66線全面高架化，當初建設時並非全面高架，太多平交路口，造成多處易肇事路段。公路局北區公路新建工程分局第二工務段長吳明旭指出，在車流龐大的台66線進行施工，又得維持正常通行，所以改善工程施工難度高，但完成高架化工程後，預期可降低現有平交路口肇事率約60%。

吳明旭表示，工程分為東段標（6.5至9.1公里）和西段標（0至6.5公里）兩段施作，東段標道路改善後台66線高架將跨越桃84新華路和桃82新文路，而本次道路改善工程需要將路中間淨空，在現有通車路段進行施工作業，如同「穿著衣服改衣服」的工程，施工難度高。

他指出，相比一般工程，本次工程的材料進出運送和交通維持需要特別小心，施工車輛進去還好，但出來時需要跟一般車輛交會比較麻煩，需要特別注意交通安全。

行政院國家發展委員會在111年已同意全面高架化，吳明旭表示，公路局經一年多環境評估後，東段標已於今年2月底開工、預計於2027年3月完工，而西段標「先前已有招標兩次」，目前依然沒有廠商投標，所以爭取8月可以開始西段標相關作業，預計整個高架化改善工程於117年初完工。

根據桃園市政府調查，過去台66線因為設有太多平交路口，造成多處易肇事路段，未來完成高架化工程後預期可降低現有平交路口肇事率約60%，更可快速便捷銜接台61線、國道1號及國道3號主要南北運輸之高快速公路幹線。

此次台66線改善道路工程，同時須維持一般車輛的正常通行，又要兼顧施工品質，所以也請民眾多加包容，雖然施工期間可能造成交通不便，但完工後可享有更舒適的行車環境，提高用路人的安全品質。