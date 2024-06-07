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斗六鐵路高架化送審10多次遭質疑卡關　鐵道局喊誤解：絕無刁難

▲雲林斗六鐵路高架化推動進度牛步，歷經3位交通部長都沒進展，立法委員張嘉郡今日邀集相關單位辦理會勘，統合交通部、台鐵公司與雲林縣政府等多方意見。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林斗六鐵路高架化推動進度牛步，立法委員張嘉郡昨日邀集相關單位辦理會勘，統合交通部、台鐵公司與雲林縣政府等多方意見。（資料圖／記者蔡佩旻攝）

記者李姿慧／台北報導

推動30年的雲林縣斗六鐵路高架化露曙光，昨(6日)立委張嘉郡邀交通部鐵道局、台鐵公司會勘，協商抬高高架橋墩，火車從陸橋上方通過，讓計畫邁出一步，不過卻傳出縣府有很多委屈，送審10多次解決70多項問題，卻仍不斷被交通部刁難。鐵道局今澄清喊誤解，強調過程均積極協助地方，絕無刁難情事。

針對地方傳出交通部對於斗六鐵路高架化可行性研究案始終持反對意見、經歷10幾次重新送審及解決70幾項問題，交通部鐵道局表示恐有誤解，該計畫前於106年間經立委劉建國爭取交通部預算補助雲林縣政府辦理可行性研究，歷經縣長李進勇、張麗善等人規劃後，於108年首次提報交通部審查。

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鐵道局指出，該案審查過程均積極協助雲林縣政府，召開2次初審會議、交通部也召開3次審查委員會議，相關審議機關包含國發會、工程會、財政部、內政部國土管理署、台鐵公司及外部專家學者，對於雲林縣政府所提報告內工程經費估算偏低及經濟效益不足存有疑慮，因此本於專業提出審查意見要求補充或修正，以確認計畫之可行性。

鐵道局表示，為減少公文往返，解決曲線半徑及工程經費估算等專業問題，鐵道局也協助召開協調會議以加速計畫推動，並非退回重新送審。鐵路立體化計畫審查過程中解決工程界面、經費及經濟效益估算等問題，乃各地計畫均存在之普遍情形，交通部及鐵道局均積極協助推動地方建設，並無就此案特別刁難情事。

▲雲林斗六鐵路高架化推動進度牛步，歷經3位交通部長都沒進展，立法委員張嘉郡今日邀集相關單位辦理會勘，統合交通部、台鐵公司與雲林縣政府等多方意見。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林斗六鐵路高架化推動露曙光，初步協商協商抬高高架橋墩，火車從陸橋上方通過。（圖／記者蔡佩旻攝）

交通部鐵道局強調，交通部就各地方政府所提報鐵路立體化可行性研究，均依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」規定辦理審查，全國皆採一致性標準。斗六鐵路高架化可行性研究亦循同樣模式辦理，並無任何不同。

鐵道局指出，交通部112年9月召開審查委員會議迄今，雲林縣各級民意代表均極力爭取該計畫順利推動，雲林縣政府尚未提送修正後之正式報告，後續俟縣府完成修正報告後，鐵道局將協助辦理後續審查。

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