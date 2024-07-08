南投縣環保金爐設置補助已全數額滿　環保禮炮車申請至10／30

▲既有金爐加裝防制設備。（圖／南投縣環保局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

暑假觀光旺季已到、宗教盛事中元普渡也將在8月登場，南投縣為觀光大縣暨宗教重地，每年吸引無數遊客與香客前往旅遊或參拜，但燃燒香支及紙錢時也造成空氣污染及異味影響空氣品質；南投縣環保局今年度首推加碼補助宮廟設置環保金爐最高60萬元，因反應熱烈、名額已遭「秒殺」，不過尚有環保禮炮車補助，申請時限至10月底。

南投環保局指出，歷年來持續在尊重宗教文化的前提下，推廣友善祭祀，提供平安米、輔導減量及代金措施，而今年度更針對轄內合法登記寺廟，新設環保金爐或加裝空氣污染防制設備、使用環保禮炮車提供補助，希望透過水洗除塵設備、讓燒金紙產生的空氣污染物排放降至最低，環保禮炮車也能降低燃放鞭炮產生的空污及垃圾，使轄內寺廟能在有限預算下共同參與「環保寺廟」行列，氣氛不減也友善環境。

縣府環保局長李易書表示，新設環保金爐或金爐空氣污染防制設備補助最高達60萬元，吸引全縣寺廟熱烈申請，環保金爐部分已全數額滿，另禮炮車購置補助尚有名額，至10月30日截止，呼籲有需要的寺廟儘快提出申請，並需於11月15日前完成結案請款；若有相關問題可撥打諮詢電話 (049)224-0252，環保局有專人諮詢服務。

▲新設環保金爐。（圖／南投縣環保局提供）

李易書說，除推動環保寺廟，也期望民眾可多採用「以米代金」、「以功代金」、「以花代香」等環保祭祀方式，為後代子孫留下更健康宜居的環境。