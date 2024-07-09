交往1年多！男子轉帳63萬元給女友後　驚覺對方是23歲已婚寶媽

▲露露實則為一名已婚寶媽。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者廖翊慈／綜合報導

河南新野一名27歲的男子白方（化名）的女友露露日前向他訴苦，家人生病需要一大筆錢。白方毫不猶豫轉了14萬元（人民幣，下同，約台幣63萬元）給她，某天卻發現露露的照片都是假的，一查才得知對方竟是23歲的已婚寶媽，令他心痛不已。

據《新浪熱點》報導，白方一年多前透過老家新野的一個知名婚戀網站，認識了露露。兩人聊了一段時日後，露露主動問白方，為何聊了這麼久，還沒有向她告白。白方從沒談過戀愛，在感情上稍顯遲鈍，以為兩個人經常聊天，就是在談戀愛，還好在露露的主動下，聊了幾個月的兩人算是正式確定了關係。

露露每天早晨都會給白方傳訊息「寶，早安」，這讓白方第一次感受到了愛情的甜蜜。平時露露的外送訂單會發給白方，讓他付款。露露過生日的時候，白方更花了6000多塊買了一支iPhone當禮物。

白方家庭條件一般，父母退休後經營水果店，儘管自己平常生活節儉，但花錢給女朋友是心甘情願。

白方表示，兩個人在一起這麼久了，他只看過露露的照片，兩個人並沒有見過面，甚至連視訊通話都沒有過，對方給他的解釋是，「自己個性內向，平常不化妝不想見人，我就是這樣的人，不行就分手」。好不容易有一個談得來的女朋友，白方並不想因此分手，只好不再深究。

▲白方事後發現，網戀對象露露一直在騙他。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

露露某日向白方哭訴，父親生了重病，而自己一直沒時間和他見面，也跟這個有關，「現在，家裡的錢全都用來交醫藥費，自己已經是走投無路了。」



白方認為，他和露露在一起這麼久了，是奔著結婚去的，現在露露遇到困難了，他身為男友，幫一把是應該的。白方就把上班這幾年，自己手頭上的十來萬積蓄，幾乎全部轉給了露露。



白方表示，有天因工作需求，要在網路上下載一些圖片，「可翻著翻著，就發現有一張圖片跟露露之前發給自己的一模一樣，在同事的提醒下，我用一款識圖APP，並將露露之前發給我的照片全都掃描，識別同款，可不搜不知道，這些照片居然全部都是假的，連露露父親躺在病床上插著氧氣管的照片都能找到同款。」白方迅速報警。

當地警方表示，露露使用的微信其實歸新野縣的李女所有，李女2001年出生，已婚已育。警方將轉帳記錄一筆筆核算，發現白方一共給露露轉帳360筆，共14萬。其中最小的一筆，是露露消費一碗10元的麻辣燙時，也將商家的收款碼發給白方，讓他支付。

白方每個月的薪水6000元，至少也會為露露花費4500元至5000元，手裡僅僅留自己的生活費。



目前，李女已經被檢察機關批准逮捕，案件正在進一步辦理中。