他勾2女進房「隔天裸身斃命」　智利男星Tinder配對竟遇死劫

▲阿拉亞與2名Tinder認識的女子約會，未料命喪異鄉。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

智利42歲男星阿拉亞（Alex Araya）前往哥倫比亞度假，7日卻被發現裸身陳屍在一間Airbnb房內，他前一晚才與Tinder認識的2名女子約會，未料魂斷異鄉。

環球電視網（Univision）等外媒報導，阿拉亞6月1日抵達哥倫比亞麥德林（Medellín），在當地租下一間Airbnb，準備展開11天的假期，7日卻被清潔人員發現陳屍房內。

據悉，他一絲不掛、臉部朝下，已經失去生命氣息，但身體沒有任何外傷，也無受暴跡象。他的遺體目前仍在接受法醫檢驗，預計26日被運回母國。

哥倫比亞當局調查發現，阿拉亞最後一次被拍到，是在6月6日深夜11時30分左右，他與約會對象們走入Airbnb，不過大約2小時後，2名女子就離開了。

死者弟弟愛德華多（Eduardo Araya）指控，2名女子對阿拉亞下藥，搶走錢包與手機等貴重物品之後逃亡，根據信用卡紀錄，甚至盜刷阿拉亞的卡片，搭乘Uber、在珠寶店購物等。

哥倫比亞當局仍在追捕2名女性嫌疑人，而愛德華多懷疑案情不單純，可能還有更多人涉案，甚至牽涉一整個網路約會犯罪集團。