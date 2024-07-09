鄭州暴雨水淹到「紅綠燈柱一半」！　駕駛嘆：開車像在坐船

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州氣象台8日6時50分持續發布暴雨黃色預警，全市平均降雨量135.9毫米，超過常年平均降水量的五分之一，是今年入汛以來最強的一次降雨過程。有當地居民反映，多條道路遭淹沒，水深到紅綠燈柱的一半。

▲水淹到紅綠燈柱的一半。（圖／翻攝自微博）

據《鄭州日報》報導，鄭州氣象台指出，7日至8日，24小時全市平均降水量114.9毫米，達到大暴雨標準，其中，最大降水出現在新密市的牛店238.5毫米，最大小時雨強77.9 毫米，超過100毫米的大暴雨籠罩面積約5700多平方公里，佔全域總面積近80%。

鄭州主城區平均146.9毫米，其中降水最為集中的鄭東新區平均180.4毫米，超過2022年全年降水量的三分之一，具有一定的極端性，也是近20年來少有。

▲▼多輛車被水淹過一半。（圖／翻攝自微博）





報導指出，市區主要洩洪排澇河賈魯河漲水迅速，超過警戒水位，接近保證水位，全市139座中小型水庫中有24座超汛限水位，城區部分點位出現內澇，對交通及群眾生活造成不利影響。

當地不少駕駛表示，有路段水淹過車子的引擎蓋，部分路段尚能開車上路，但積水讓開車像在坐船般。據悉，鄭州救難人員9日上午已完成大部分排水工作，多數交通已恢復正常。