　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鄭州暴雨水淹到「紅綠燈柱一半」！　駕駛嘆：開車像在坐船

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州氣象台8日6時50分持續發布暴雨黃色預警，全市平均降雨量135.9毫米，超過常年平均降水量的五分之一，是今年入汛以來最強的一次降雨過程。有當地居民反映，多條道路遭淹沒，水深到紅綠燈柱的一半。

▲水淹到紅綠燈柱的一半。（圖／翻攝自微博）

▲水淹到紅綠燈柱的一半。（圖／翻攝自微博）

據《鄭州日報》報導，鄭州氣象台指出，7日至8日，24小時全市平均降水量114.9毫米，達到大暴雨標準，其中，最大降水出現在新密市的牛店238.5毫米，最大小時雨強77.9 毫米，超過100毫米的大暴雨籠罩面積約5700多平方公里，佔全域總面積近80%。

鄭州主城區平均146.9毫米，其中降水最為集中的鄭東新區平均180.4毫米，超過2022年全年降水量的三分之一，具有一定的極端性，也是近20年來少有。

▲▼鄭州暴雨。（圖／翻攝自微博）

▲▼多輛車被水淹過一半。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄭州暴雨。（圖／翻攝自微博）

報導指出，市區主要洩洪排澇河賈魯河漲水迅速，超過警戒水位，接近保證水位，全市139座中小型水庫中有24座超汛限水位，城區部分點位出現內澇，對交通及群眾生活造成不利影響。

當地不少駕駛表示，有路段水淹過車子的引擎蓋，部分路段尚能開車上路，但積水讓開車像在坐船般。據悉，鄭州救難人員9日上午已完成大部分排水工作，多數交通已恢復正常。

ET快訊
快訊／忍很久！　1億元大樂透壓線領走
小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看
快訊／4縣市大雨特報　雨彈轟到晚上
不是小泡芙！台灣「1零食」日本人驚艷　台人也好評：太會買
快訊／台鋼獵鷹宣布加入PLG
林口15歲少女4天行蹤曝！　至少接觸7男1女
歐弟1.18億賣天母豪宅！　「帳面增值912萬」遭曝：應該沒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

剛全員降薪！平安銀行下令逾百上海員工調回深圳　被指變相裁員

鄭州暴雨水淹到「紅綠燈柱一半」！　駕駛嘆：開車像在坐船

中國IPO撤單潮下　8000多名證券業從業人員離職

想把撫養權給前妻！父「每隔兩三天」虐待女兒　主動給法院家暴照

不運動就能瘦身？　40歲女連吃20天「營養棒」…吃到肝損住院

CoCo女店員「偷吃西瓜」　眼尖顧客抓包！公司承認屬實

《房思琪》有聲書竟藏「AV聲」　陸製作公司認了：非常愧疚！

微軟要求「中國員工」9月起只能用iPhone！　禁用Android手機

剛買iPhone就弄丟！他贈拾獲女4千元　反被開口討「5倍酬勞」

嬌妻情人節堅持回娘家！綠帽夫放無人機跟拍　抓包她「野外偷情」

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

槍手正面曝！快步直奔林士傑家　雙槍開轟擊斃他

剛全員降薪！平安銀行下令逾百上海員工調回深圳　被指變相裁員

鄭州暴雨水淹到「紅綠燈柱一半」！　駕駛嘆：開車像在坐船

中國IPO撤單潮下　8000多名證券業從業人員離職

想把撫養權給前妻！父「每隔兩三天」虐待女兒　主動給法院家暴照

不運動就能瘦身？　40歲女連吃20天「營養棒」…吃到肝損住院

CoCo女店員「偷吃西瓜」　眼尖顧客抓包！公司承認屬實

《房思琪》有聲書竟藏「AV聲」　陸製作公司認了：非常愧疚！

微軟要求「中國員工」9月起只能用iPhone！　禁用Android手機

剛買iPhone就弄丟！他贈拾獲女4千元　反被開口討「5倍酬勞」

嬌妻情人節堅持回娘家！綠帽夫放無人機跟拍　抓包她「野外偷情」

北市中山商圈恐團滅？　顏若芳籲蔣萬安正視問題

黨團會議談國會亂象　柯文哲特別提醒8立委「保持冷靜」審法案

金門逾4萬戶大停電！7人受困電梯　祖孫卡30mins獲救全身汗

淡水捷運站「老漢推車」！美魔女激戰小18歲男　狂浪情侶身分曝

快訊／台鋼獵鷹轉戰PLG職籃　陳建州：看見永續經營決心

施作工程「中途暫離」返回鐵條全不見　竊賊辯：以為回收物

林業及自然保育署攜手企業造林　響應淨零排放保育山林

八點檔外景熱到爆！《愛的榮耀》犒賞「演員吃西瓜」結果玩瘋了

轉廢為金！花蓮推廚餘轉化有機肥　家戶陽台成開心農場

遊大雪山度估衝對向...倒楣休旅車被撞墜50m山谷　慘變一堆廢鐵

大陸熱門新聞

來自台灣！支付寶「到帳」美麗聲優首曝光

撿到遺失iPhone！她討2.2萬酬勞挨告

男女相親「同時認錯對象」還一起吃了飯　2人尬到摳牆

《房思琪》有聲書藏AV聲　陸製作公司道歉

嬌妻情人節堅持回娘家！綠帽夫抓包野外偷吃

微軟要求中國員工9月起只能用iPhone　禁用安卓機

鄭州暴雨！水淹到「紅綠燈柱」…開車像坐船

想把撫養權給前妻！父每隔兩三天虐待女兒

不運動就能瘦？40歲女吃20天「營養棒」住院

每天開5台冷氣！16個外甥過暑假　土豪舅舅曝花費金額

CoCo女店員一邊切西瓜一邊吃　公司認了

28歲女一天防曬乳擦6次　患上佝僂病

美感？香港西九「巨屎爆」挨轟

洪秀柱痛批賴清德「無恥」

更多熱門

相關新聞

淄博暴雨！騎士連人帶車被洪水捲走

淄博暴雨！騎士連人帶車被洪水捲走

山東淄博5日因強降雨導致突發洪水，一名疑為外送員的騎士連人帶車被捲進洪水中。附近的目擊居民錄下過程並表示，「整個過程不到30秒，他秒被沖走，再往下2公尺就是河口，一旦掉進去，就無法逃生了。」

桃園217青埔環線　7/15起便利接駁再升級

桃園217青埔環線　7/15起便利接駁再升級

暴雨狂襲！濟南單日降「700個大明湖」

暴雨狂襲！濟南單日降「700個大明湖」

山東臨沂暴雨！民眾呆坐後行李廂如孤島 車輛涉水「破浪」前行

山東臨沂暴雨！民眾呆坐後行李廂如孤島 車輛涉水「破浪」前行

洞庭湖決堤動態影像揭「水位上升過程」 大片草陸地35天內消失

洞庭湖決堤動態影像揭「水位上升過程」 大片草陸地35天內消失

關鍵字：

鄭州暴雨水淹交通河南

讀者迴響

熱門新聞

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！醫院多次激戰被撞見

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

生小孩後才知的5件事！張捷曝最花錢不是奶粉尿布

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

撞前車一查對方無照　他喊：換對方賠

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面