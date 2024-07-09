高中妹嫌男友窮「1千元也要AA」想交往有錢人！對話刷新他三觀

▲高中生的對話震碎原PO三觀。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，最近和女友去餐廳用餐，聽到隔壁桌有2女1男的高中生在聊天，A女抱怨不想再交窮男友，B女一聽點頭附和，提到跟男友去貓空約會花了1千多元，男友要她幫忙出錢，傻眼直呼「請不起有夠誇張」，A女甚至還說羨慕朋友去做詐騙，賺了很多錢，這一番話讓原PO大吃一驚。

有網友在Dcard發文，「高中女同學嫌男友窮，貓空都請不起」，跟女友在餐廳吃飯，隔壁桌有3位高中生聊天超大聲，以為是要互相分享告白失敗，暗戀學長姐之類的青春高校煩惱，「沒想到一開口我立刻傻爆眼」。

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原PO提到，A女抱怨不想再交窮男友，想要找有錢人交往，可以常常出國玩。B女狂點頭，提到上次跟男友去貓空約會，地點爛就算了，總花費一千多元，還要她幫忙出錢，「請不起耶！有夠誇張」。聽完後原PO白眼狂翻，「1千元對很多大人來說都不是小數目了，不管你是什麼家境，都不該用是否請客貶低男友的規劃行程！」

接著，C男說話了，「我每次都請女友吃飯啊，但她都會管我不要吃太貴，很煩，明明我請客，為什麼不能想吃什麼就吃什麼？」A女聽完後立刻回，「你請客當然都依你啊，就算你請我吃帝王蟹，也會乖乖聽你的話，沒錢的人本來就不能有意見，你想吃帝王蟹嗎？我可以陪你」，C男尷尬沒回應。

原PO聽完整段對話，回家路上跟女友討論時，對方也不敢相信，這些話會從高中生的口中說出，「更震驚的是，最後A女說羨慕誰誰誰跑去做詐騙後變有錢了」。

貼文曝光，掀起網友討論，「自己好手好腳不會花自己錢嗎，只會整天肖想別人的錢，而且憑什麼一定要男生請客」、「我請女友都吃麥當勞全家餐吃到飽」、「好可怕…現在的高中生怎麼了」、「現在年輕人價值觀很歪」、「這三個人的觀念好可怕…果然是物以類聚」。