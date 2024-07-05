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天氣太熱「女友想買車」　他卻更想投資！網支持：有助於財富自由

▲▼租車,車況,買車,車主,駕駛,二手車,中古車,女用車。（示意圖／記者鄺郁庭攝） 

▲女友想買車。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

最近天氣越來越熱，出門曬沒有多久，就想躲回屋內。因此就有網友透露，或許是因為天氣炎熱的關係，女友很堅持想買車代步；但他認為，雙方使用到車的機會應該不高，且兩人的薪資似乎無法扛起車貸，有什麼方法能說服女友不買車嗎？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「女友堅持要我買車」為標題發文，提到他的月薪是5萬元、女友4萬元，兩人都有機車，平時出門也都各自騎車，除非真的要出遠門遊玩，才會租車或者跟家人借車。

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然而，或許是因最近天氣炎熱，所以女友有意購買汽車代步。對此，原PO認為，以現階段的收入來算，兩人根本無法負擔車貸，而且他們住在捷運站附近、很少出去玩，所以覺得使用到車子的機會很低。

原PO說，他目前更想把錢放在股市，無奈女友卻堅持想要買車，讓他不禁思考雙方的價值觀是不是不太合。他強調兩人的感情很好，目前就只有這部分達不成共識，因此沒有分手打算，只想知道該如何說服女友。

貼文一出，底下網友紛紛回應，「她如果想要買車，那她自己買啊」、「她自己不會買喔？要車就自己買，不是一直盧伴侶」、「維持自己的步調就好，只是情侶關係，為什麼要去要求男友買車」、「買車容易養車難，買車的錢真的能買不少股票欸」、「買車確實能方便很多，但從長遠來看，投資可能確實更有助於你們未來財富自由」。

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