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社會 社會焦點 保障人權

5億高中生遺體還在冰櫃內…一審結果出爐！賴小弟律師2關鍵回應了

▲▼5億高中生,許哲維,賴母。（圖／記者許權毅攝）

▲5億高中生案今宣判，律師許哲維回應。（資料圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華、白珈陽、戴若涵／台中報導

台中5億高中生墜樓命案引發社會關注，台中地院28日上午一審宣判，依照偽造文書罪嫌將配偶夏男判刑1年6個月。賴小弟律師許哲維受訪時提出2關鍵指出，賴小弟與夏男根本沒有交往事實，結婚登記證人也沒有親見親聞，感謝檢察官、法官查明事實真相，將夏男判刑來警惕不法。

回顧事發經過，賴姓高中生家庭背景複雜，傳聞他繼承阿公的5億鉅額遺產，但他在阿公離世不久，便與夏男辦理同婚登記，接著在夏男住處離奇墜樓死亡，案發過後，夏男遭質疑殺人、假結婚、偽造文書，但他拒不認罪，殺人罪部分因罪證不足給予不起訴處分。

台中地院28日上午11時宣判，依照刑法第214條之使公務員登載不實罪嫌將夏男判刑1年6月。對此，賴小弟的律師許哲維表示，刑法214條最重的刑度是3年，但實務上很少判到3年，通常是易科罰金，或是一年以內的有期徒刑，這次台中地院判刑一年半，「在這條文內算是比較重的懲罰，我們支持這樣的作法」。

許哲維提出兩大關鍵點，第一點是夏男在整個過程中，明顯沒有跟賴小弟有交往事實，卻在賴小弟明顯不是同性戀的情況下，進行同性假結婚，因是客觀上明顯的事實，但夏男卻不承認，並沒有如實說明，這是判比較重刑罰的原因。

第二點，許哲維認為，就法庭攻防來看，夏男當時是用話術的方式，讓兩位幫忙結婚登記的證人不知道他們的交往過程，也沒有符合法律「親見親聞」的要件，客觀上就是一個假結婚的登記，客觀事實非常明確，刑度才會比較重。

▲5億高中生。（圖／ETtoday合成照）

▲賴小弟（圖左）、夏男（圖右）。（資料圖／ETtoday合成照）

許哲維表示，但法院的梳理過程是不是這樣，也要等判決書出來才知道，「我們非常謝謝檢察官在協助我們在這塊釐清事實，也謝謝法官查明事實的真相，並且給予被告適當的刑罰，來警惕不法。」

許哲維透露，目前賴小弟的遺體還在冰櫃內， 將寫訴狀請求台中地檢署進行2次驗屍，直到遺體的疑問都釐清之後，才會辦理相關後事，後續最重要的事情就是8月的民事庭，將就夏男與賴小弟離婚的部分開庭，「應該會跟著一審的結果走，目前謹慎樂觀看待。」

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