5億遺產歸誰？知名兩岸律師：無關國籍...高中生母親全部繼承

記者吳奕靖／高雄報導

台中市賴姓「5億高中生」墜亡案，配偶夏朝源被依照偽造文書判處1年6月有期徒刑，不得易科罰金，可上訴。如此賴生遺產將會誰來繼承？有律師認為可能是他的同父異母的兄弟姊妹機率高，不過知名兩岸律師鄭瑞崙則有不同看法，認為5億很有可能是賴生的母親全數繼承。

▲5億高中生命案，賴母好友現身庭外聲援。（資料圖／記者白珈陽攝）

賴母委任律師許哲瑋律師表示，刑事判決有助於民事的婚姻無效訴訟，目前預測民事結果會跟刑事相符。至於遺產部分，賴母是第一順位繼承人，不過賴母目前沒有中華民國籍，且因多年前案件目前是無國籍身分，還得看賴母恢復國籍的申請是否順利，若賴母順利取得本國籍，則可以全部繼承遺產，若無法取得本國籍且被認定是大陸籍，將依照兩岸人民關係條例規定，賴母僅能繼承200萬元，其他遺產則由賴生的同父異母兄弟姊妹繼承。

▲知名兩岸律師鄭瑞崙引用台灣地區與大陸地區人民關係條例。（圖／記者吳奕靖攝）

大陸一名孫姓男子來到台灣結果被路燈電死，鄭瑞崙曾順利幫孫男打贏官司，獲國賠463萬，對於許律師的分析，他有不同的看法。「依照中華民國憲法，大陸地區人民不是外國人，所以這個繼承問題與國籍無關。賴母只要在繼承當時沒有在大陸設有戶籍，就不受兩岸人民關係條例，大陸人民只能繼承200萬元之限制。而後續賴男的財產應由何人繼承？依照民法繼承篇的規定，因賴男沒有子女，沒有第1順位繼承人，所以如果賴男的配偶不具有繼承權，則他的母親不但是唯一的繼承人，而且可以繼承賴男全部的遺產，不受200萬元繼承的限制。」

鄭瑞崙進一步解釋「戶籍」，「他跟母親就跟華僑一樣，在中國大陸地區沒有戶籍，在台灣也沒有戶籍，所以華僑要繼承台灣人的遺產，就不受2百萬元的限制，而且是可繼承全額的遺產。」

」

▲知名兩岸律師鄭瑞崙 。（圖／記者吳奕靖攝）