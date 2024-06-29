夏男重判1年半！五億高中生母謝法官　懷疑兒遭謀財害命

▲賴母對於兒子死因仍存疑，盼檢方查明死亡真相。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓五億高中生墜樓死亡案，台中地院認定他和夏姓男子是假結婚，昨（28）日依偽造文書罪將夏判處1年6月有期徒刑，不得易科罰金，可上訴。賴母獲知判決結果，透過委任律師轉述，她很感謝司法做出公正判決，但對於兒子死因仍存疑，認為兒子恐是死於非命，盼檢方查明兒子是否遭謀財害命。

賴母委任律師許哲維表示，賴母得知夏男被重判1年6月很開心，但仍認為兒子不該死的不明不白，多次反問他為何兒子被夏男帶出門，就再也回不了家？在死前還被帶去假結婚，夏男是否為財害命？希望檢方重新調查清楚，還給死者公道。

針對昨日宣判結果，許哲維說，刑法214條使公務員登載不實罪，最重的刑度是3年，但實務上很少判到3年，通常是易科罰金，或是一年以內的有期徒刑，這次台中地院判刑一年半，且不得易科罰金，「在這條文內算是比較重的懲罰，我們支持這樣的作法」。

許哲維指出，判罰較重的原因應是夏男在整個過程中，明顯沒有跟賴小弟有交往事實，卻在賴小弟明顯不是同性戀的情況下，進行同性假結婚，因是客觀上明顯的事實，夏男卻不承認，並沒有如實說明，這是判比較重刑罰的原因。