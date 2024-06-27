守宮「照X光可能變白癡」？高中生公審獸醫「沒醫德」挨告獲免賠

▲守宮示意圖，非當事案件。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名高中生去年底帶著寵物守宮到某家動物醫院求診，獸醫認為守宮太瘦有生命危險，還說「照了Ｘ光可能變白痴，你要不要照」，讓高中生氣炸，跑到動物醫院的Google評論寫下「不會醫就算了」、「沒醫德也沒口德」的差評，動物醫院認為名譽受損，提告求償4萬5000元，但法官認為高中生的評論屬言論自由範圍，判他免賠。

判決指出，高中生是去年5 月25日和媽媽一起攜帶飼養的守宮到這家寵物專科醫院看診，獸醫師初步檢查後認為守宮體重過輕、腹腔有軟殼，建議拍攝Ｘ光做進一步檢查才能確認病情，並請高中生簽署拍攝Ｘ光同意書，結果引起高中生和媽媽的疑慮，頻頻向醫護人員詢問相關細節，獸醫告知「守宮懼光，算是夜行性動物」、「Ｘ光照了可能會變白癡，你可以接受嗎？」。

高中生覺得獸醫才看診3分鐘，就做出要照X光的診斷，過於草率，於是跑到獸醫院的Google的評論區，寫下「不會醫就算了」、「沒醫德也沒口德」的內容，後來醫院發現，氣得提告名譽權受損，求償4萬5000元。

法院審理時，高中生辯稱是因為看診後獸醫師建議照射Ｘ光，他僅提出相關疑惑並詢問醫師，並非質疑醫師專業，亦非誣指醫師診斷為隨意看診，發文只是將當日看診所經歷之不愉快經驗，透過網路社團分享，提供經驗向飼主說明應慎選動物醫院以提供愛寵更好的治療，文章不帶任何情緒字眼或人身攻擊之不恰當言論。

法官認為，高中生使用「沒醫德」、「沒口德」等字眼或許較為激進，但與出於惡意無事生端之肆意污衊、動機出於詆毀他人名譽之情形有別，仍屬可受公評之事項而為評論，未逾越言論自由合理之限度，並沒有侵害獸醫院的名譽權，因此判高中生免賠，全案可上訴。