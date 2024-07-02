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等到了！7-11超夯「統一布丁霜淇淋」回歸　限時第2支半價爽吃

▲▼7-11「統一布丁霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11「統一布丁霜淇淋」今年夏天回歸，部分霜淇淋門市即日起陸續販售。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／台北報導

終於等到了！7-11去年一推出就熱賣的「統一布丁霜淇淋」，即將在7月10日起正式回歸販售，這支「統一布丁霜淇淋」使用整顆統一布丁製作，每口都能嚐到香濃甜蜜的統一布丁滋味，冰涼又消暑，還可享限時第2支半價爽吃，布丁控千萬別錯過。

7-11去年開賣「統一布丁霜淇淋」，當時造成全網暴動，大家都搶著要吃，而今年夏天7-11終於帶來好消息了，即日起部分霜淇淋門市陸續販售「統一布丁霜淇淋」，而全台霜淇淋門市則將在7月10日起正式開賣。

▲▼7-11「統一布丁霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲「統一布丁霜淇淋」選用整顆統一布丁製成，口感香濃甜蜜，單支售價49元。（圖／記者周姈姈攝）

7-11「統一布丁霜淇淋」使用整顆統一布丁製成，還原統一布丁的香醇與滑順，每一口都能品嚐香濃綿密的細緻口感，還帶有獨特的焦糖香氣，絕對會吃到停不下來，且「統一布丁霜淇淋」上市期間，還搭配統一布丁聯名紙杯及紙套，握在手中有夠可愛。

7-11「統一布丁霜淇淋」每支售價49元，即日起至7月9日期間每周五、六、日，只要憑icash Pay、icash 2.0支付，即可享霜淇淋任選第2支半價。

▲▼全家Fami!ce霜淇淋將在7月5日起開賣「哈尼午茉綠霜淇淋」以及「香芋牛奶霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家Fami!ce霜淇淋超人氣口味「哈尼午茉綠霜淇淋」回歸，這次還有新品「香芋牛奶霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

此外，全家Fami!ce霜淇淋再度攜手知名YouTuber滴妹飲料品牌「再睡5分鐘」，將受到網友熱烈敲碗回歸的午茉綠口味升級回歸，推出「哈尼午茉綠霜淇淋」，使用台灣龍潭產綠茶粉及雲林蜂蜜所調製配方，濃郁綠茶風味搭配淡雅蜂蜜清香，每口都超幸福。

還有「香芋牛奶霜淇淋」，使用台灣芋頭入料，香甜芋頭搭配厚實乳感，綿密滑順，芋頭控一定要搶吃；這2款口味將在7月5日起販售，售價皆為49元，還能搭配一起吃變成「午茉綠香芋牛奶霜淇淋」，雙重口味一次滿足。

為慶祝這2款霜淇淋新口味上市，全家會員APP「隨買跨店取」於7月5日至7月7日推出優惠，可享「Fami!ce霜淇淋5支188元」，等於單支只要38元，提醒每會員每日限購2組，兌換期限至2025年1月10日；另外還有「集章趣」活動，7月5日至9月30日止，全家會員於門市購買或APP兌換任一口味Fami!ce霜淇淋即可獲得1章，集滿指定章數可兌換Fami!ce優惠券及限量周邊。

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