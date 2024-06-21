熱爆！4大超商「夏至優惠」一次看　咖啡、霜淇淋通通買1送1

▲7-11門市、OPENPOINT行動隨時取皆有推出咖啡飲品優惠，其中，17杯特大杯美式特價666元，等於單杯特大杯美式只要39元。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

今（21）日是24節氣的「夏至」，天氣熱到爆，4大超商推出「夏至優惠」幫大家一解暑氣，像是有清爽又充滿果香的「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」直接下殺買1送1、大杯美式21杯組合價620元等咖啡優惠，冰涼甜蜜的冰淇淋也可享買1送1，趕快買來享受。

●7-11

7-11門市自今起至6月23日加碼推出3大冰品優惠，霜淇淋全口味、酷聖石3oz全口味以及思樂冰大杯全口味通通可享買1送1。

7-11精品咖啡門市至6月25日前有「精品美式／拿鐵大杯任選2杯119元」，大杯精品美式原價100元、大杯精品拿鐵原價110元，現在買2杯只要119元，非常划算。

7-11 OPENPOINT行動隨時取則有「涼夏特大杯 4款咖啡飲品組合666元」優惠，今日為活動最後一天，品項有17杯特大杯美式、14杯特大杯拿鐵、任11杯中杯精品美式／精品拿鐵、15杯香鑽水果茶，通通都可享組合優惠價666元，以17杯特大杯美式來算，等於單杯特大美式只要39元。

●全家

全家會員自今日至6月23日可於APP隨買跨店取享有「買2送1」優惠，品項有Let’s Café特大經典美式、特大經典拿鐵及私品茶65元系列（包含搖搖茶吧），每會員各限購2組，兌換期限至113年8月31日；不僅如此，全家Fami!ce霜淇淋49元同樣有買2送1，每會員限購1組，兌換期限至113年9月10日，活動商品數量有限，售完為止。

▲全家Fami!ce霜淇淋49元自今日至6月23日可享「買2送1」，數量有限，售完為止。（示意圖／記者周姈姈攝）



全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」即日起也開賣2款全新咀嚼系新品，首推「寒天甘蔗檸檬」，使用冷鏈技術鎖住台灣在地甘蔗與檸檬的鮮美，搭配寒天晶球，口感超療癒，另一款為「夏芒粉角青茶」，能品嚐到愛文芒果果肉及Q彈粉角的多重口感，每一口都能享受果香與青茶茶香。

為慶祝這2款全新飲品上市，全家會員於6月25日前可享「寒天甘蔗檸檬」、「夏芒粉角青茶」嚐鮮價49元（原價65元）；另外，自即日起至7月9日購買全家指定果茶飲品，即免費贈送冰塊杯，方便民眾在炎炎夏日自行調製冰飲暢快喝。

●萊爾富

萊爾富門市「來送禮」與Hi-Life VIP APP「整買零取」自即日起至6月25日推出咖啡組合優惠，「Hi café大杯美式21杯或大杯拿鐵16杯」通通可享同品項優惠價620元；另外，於萊爾富門市現場結帳買「來送禮」或「整買零取」咖啡品項達3杯以上組合，加199元還可購買到Hiromimi 16oz手提保溫杯1個（原單件售價599元，有灰白／米白／粉橘共3色)，限量3000個，售完為止。

▲OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」即日起至6月23日可享買1送1。（圖／OKmart提供）

●OKmart

OKmart全台門市自即日起至6月23日推出OKCAFE聯名飲優惠，清爽又充滿果香的「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」直接下殺買1送1，原價單杯65元，搭配買1送1折扣等於單杯只要33元；這杯「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲，清爽果香與濃郁醇厚咖啡完美結合，讓人忍不住一口接一口。

另外，OKCAFE季節限定「西西里咖啡」，咖啡與檸檬汁酸甜交織的豐富口感，非常適合炎炎夏日喝一杯，自即日起至6月23日期間，至OKmart全台門市購買「西西里咖啡」可享單杯7折優惠。