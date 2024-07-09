地鐵拍AV！女優激戰2男「月台嗨到車廂上」　人體噴泉逼走乘客

▲露娜貝拉與2名AV男優，竟然直接在地鐵拍片。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥發生離譜事件，AV女優露娜貝拉（Luna Bella）在首都地鐵車廂上「真槍實彈」拍攝色情片，只見她穿著火辣又清涼，與2名男演員當眾激戰，甚至噴灑出不明液體，導致乘客紛紛走避。

根據網路流傳畫面，露娜貝拉身穿洞洞裝與熱褲，與2名男演員互相愛撫，其中一人甚至穿著警察制服，大玩角色扮演。她逐漸寬衣解帶，並且開始性行為，躺在地上時還噴出不明液體，讓附近乘客相當不舒服，也因為擔心被濺到，趕緊起身離開座位。

¡De no creerse lo que pasó en el Metro de la CDMX (@MetroCDMX)! Una mujer que se hace llamar "Luna Bella", conocida por crear contenido para adultos, grabó en uno de los vagones contenido que compartió en sus redes#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin|https://t.co/MSrQwrvwa6 pic.twitter.com/FoJSlzJqOX — adn40 (@adn40) July 9, 2024

影片瘋傳之後，立刻引爆輿論怒火。墨西哥網友痛批，露娜貝拉的行為簡直就是公然猥褻，不僅粗俗還相當不尊重人，遑論現場還有未成年人，卻被迫觀看不雅畫面，「這是我此生見過最噁心的事情之一」、「我真的很想知道，為什麼她沒有被抓去關。」

對此，墨西哥城地鐵公司大力譴責，「我們尊重言論自由，但強烈反對利用設施增加個人帳號知名度的行為」，承諾加強監控與巡邏，尤其是在夜間，以免未來發生任何類似的異常事件。

32歲的露娜貝拉本名維洛妮卡（Verónica Melendes Coronado），是墨西哥最成功的OnlyFans女星之一，自稱光靠平台粉絲，每月就可以進帳50萬披索（約新台幣90萬元）。事實上，她已經不是第一次捲入類似爭議，2012年也曾經被拍到地鐵上裸體。

目前尚不清楚露娜貝拉等人會受到什麼懲罰。根據當地法律，她很可能不會入獄，卻可能因為侵犯公民尊嚴、安寧或安全，被判社區服務與罰款。