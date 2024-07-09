安親班變態司機猥褻2女童7次　他脫褲硬上...8歲女一句話救同學

▲安親班淫狼司機藉機多次猥褻女童，甚至企圖性侵，遭高等法院重判。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者吳銘峯／台北報導

新北某美語學校安親班的司機阿偉（化名），去年7月間假借載送2名女童的機會，各提供100元給2名女童購買零食，藉此7次猥褻女童得逞。之後更試圖在車上硬上其中一名女童，還好另一名女童在車上說要返回安親班，阿偉才因此作罷。全案爆發後，阿偉一審遭重判12年，案經上訴，高院二審9日仍將他判刑10年3月。可上訴。

判決指出，現年64歲的阿偉在案發時為新北市永和區某美語學校的安親班司機，他利用載送兒童返家的機會，多次猥褻2名女童得逞。被害的女童供稱，案發於2023年7月間，當時暑假由阿偉載送大家回家，最後只剩兩名年僅8歲的女童，阿偉就將車輛停在便利商店前，拿出2張百元鈔，要2人下車購買零食。

阿偉讓女童在車上吃零食，但他竟坐到女童旁邊，之後更讓女童坐在他大腿上，阿偉則趁機猥褻女童得逞。女童說：「他一直伸進去很不舒服，每次摸完後就會親我臉。」女童因此閃躲，阿偉威脅說：「妳這樣的話，明天就不給妳100元。」總計一名女童遭猥褻5次，另一人則被猥褻2次。

過了一陣子，阿偉又以相同手法誘騙女童，這次他更在後座，脫下其中一名女童的褲子，試圖性侵；還好女童極力反抗，另一名女童也在前方因不耐等待，出言說要返回安親班，阿偉才因此作罷。差點被性侵的女童回家後告知母親，母親大驚，報警處理，全案因此爆發。阿偉被捕後遭檢方聲請羈押獲准，檢方最後依照「加重強制猥褻」等罪，對阿偉提起公訴。

一審法院審理時，阿偉否認犯罪，但一審調查後仍認定有罪，重判有期徒刑12年。案經上訴，高等法院二審審理時，阿偉改口坦承犯罪，並表達賠償意願，但被害人家屬均不接受和解。全案於9日二審宣判，高院仍認定阿偉有罪，但改判有期徒刑10年3月。