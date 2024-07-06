降落傘沒開！軍校生「跳傘8秒」慘烈墜地　登出人生驚悚影片曝

Paracaidista de SEMAR salta, se enreda sobre su paracaídas y no logra abrir su reserva. falleció pic.twitter.com/T8zDhjVRiy — Drones Michoacán (@DronesMichoacan) July 5, 2024

記者羅翊宬／綜合報導

墨西哥一間海軍軍事學校日前發生一起悲劇，在畢業典禮現場進行跳傘訓練時，8名學員從直升機一躍而下，然而其中一名年僅20歲的成員卻疑似在跳下直升機時，降落傘未能順利張開，導致他整個人摔落至地面喪命。

綜合外媒報導，位於墨西哥坎佩切州的赫羅伊卡海軍軍事學校（Heroica Escuela Naval Militar）今年7月1日發生悲劇，年僅20歲的青年貝拉茲克斯（Emmanuel Velázquez）從直升機一躍而下，然而當時降落傘卻未能跟著順利打開，導致他不幸從高空高速墜落至地面，僅經過約8秒鐘的時間就將草皮砸出一個大洞，他倒在坑洞裡失去氣息。

儘管其他同伴能夠順利降落，並急忙趕過來查看傷勢，但貝拉茲克斯一就失去生命跡象。

對此，墨西哥海軍部長證實此事，並沉痛發表聲明，「我們向他的家人和朋友致上最深切的哀悼，希望他們能夠銘記留在心中的摯愛、銘記他的痛苦。我們知道，沒有任何安慰的話語可以減輕你們的痛苦，然而我們希望能夠引導他在機構的榮譽、責任、忠誠，頌揚致力於守護墨西哥人民的年輕生命。」