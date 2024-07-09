「超認真少年」婉拒校園演講挨批　校方轉達老師歉意

▲超認真少年阿仔師。（圖／翻攝自Facebook／超認真少年 I’m Serious）

記者楊惠琪／台北報導

網紅「超認真少年」阿仔師昨在臉書自爆遇到「公關危機」，日前收到北市某公立高中老師的演講邀約，工作人員以人不在國內為簡短回絕，卻遭該名老師批評有失格局，氣得把對話PO上網，引發網友熱議。校方今天回應，因聯繫造成講者的困擾，深表歉意，今後會督促各處室，在邀約時能更注意細節，符合講者及社會期待。該名老師也透過校方轉達表示歉意。

阿仔師昨在臉書公開高中老師的對話記錄，臉書小編以「抱歉目前老闆時間在國外，無法參與」簡單回絕高中老師邀約，卻遭該名高中老師回文批評認為「回應太簡短，有失格局」，讓阿仔師氣炸批評該名老師才是「披著禮貌的皮，又帶酸又諷刺的文體」，貼文引發網友議論，認為老師的回文，反而釀成學校的公關危機。

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校方今表示，本次邀約原希望帶給學生更多元的生涯經驗，因聯繫造成講者的困擾，深表歉意。今後校方會督促各處室，在邀約時能更注意細節，符合講者及社會期待。對於講者任何形式的回覆，也都應予感謝，並避免善意的聯繫卻造成講者的困擾。

提出邀約的老師也透過校方轉達，對於訊息內容造成講者與學校困擾，感到抱歉。校方也澄清，該名老師是在上班日提出邀約，工作人員是在周末才回覆，可能是時間差導致溝通誤會，希望事件可以盡快落幕。