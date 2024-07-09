　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「超認真少年」婉拒校園演講挨批　校方轉達老師歉意

▲超認真少年阿仔師。（圖／翻攝自Facebook／超認真少年 I’m Serious）

▲超認真少年阿仔師。（圖／翻攝自Facebook／超認真少年 I’m Serious）

記者楊惠琪／台北報導

網紅「超認真少年」阿仔師昨在臉書自爆遇到「公關危機」，日前收到北市某公立高中老師的演講邀約，工作人員以人不在國內為簡短回絕，卻遭該名老師批評有失格局，氣得把對話PO上網，引發網友熱議。校方今天回應，因聯繫造成講者的困擾，深表歉意，今後會督促各處室，在邀約時能更注意細節，符合講者及社會期待。該名老師也透過校方轉達表示歉意。

阿仔師昨在臉書公開高中老師的對話記錄，臉書小編以「抱歉目前老闆時間在國外，無法參與」簡單回絕高中老師邀約，卻遭該名高中老師回文批評認為「回應太簡短，有失格局」，讓阿仔師氣炸批評該名老師才是「披著禮貌的皮，又帶酸又諷刺的文體」，貼文引發網友議論，認為老師的回文，反而釀成學校的公關危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

校方今表示，本次邀約原希望帶給學生更多元的生涯經驗，因聯繫造成講者的困擾，深表歉意。今後校方會督促各處室，在邀約時能更注意細節，符合講者及社會期待。對於講者任何形式的回覆，也都應予感謝，並避免善意的聯繫卻造成講者的困擾。

提出邀約的老師也透過校方轉達，對於訊息內容造成講者與學校困擾，感到抱歉。校方也澄清，該名老師是在上班日提出邀約，工作人員是在周末才回覆，可能是時間差導致溝通誤會，希望事件可以盡快落幕。

ET快訊
淡水捷運站活春宮！美魔女激戰小18歲男　情侶身分曝
快訊／台鋼獵鷹轉戰PLG　陳建州：不排除更多球隊加入
快訊／忍很久！　1億元大樂透壓線領走
小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看
快訊／4縣市大雨特報　雨彈轟到晚上
不是小泡芙！台灣「1零食」日本人驚艷　台人也好評：太會買
快訊／台鋼獵鷹宣布加入PLG
林口15歲少女4天行蹤曝！　至少接觸7男1女

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金門全島大停電「連登機都不行」　機場一片黑

OL堅持「月薪5萬↓不結婚」被反駁！友嫁3年悔炸：狂找人借錢

快訊／4縣市大雨特報　雨彈轟到晚上

總統府音樂會亮點+1！世界大賽第一「沖繩西原高校行進樂隊」來台

下班搭往新店公車　遇噁阿北「生殖器貼她」氣炸：疑慣犯小心

熱炒店必點炒青菜　老饕狂推「2種菜不踩雷」：一上桌就被搶光

2車站號誌故障「14列車誤點」　台鐵：正會同鐵道局查原因

「超認真少年」婉拒校園演講挨批　校方轉達老師歉意

運動後補充高蛋白有助瘦身！陽明交大研究：抑制食慾還能增強肌力

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷　台人也好評：太會買

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

槍手正面曝！快步直奔林士傑家　雙槍開轟擊斃他

金門全島大停電「連登機都不行」　機場一片黑

OL堅持「月薪5萬↓不結婚」被反駁！友嫁3年悔炸：狂找人借錢

快訊／4縣市大雨特報　雨彈轟到晚上

總統府音樂會亮點+1！世界大賽第一「沖繩西原高校行進樂隊」來台

下班搭往新店公車　遇噁阿北「生殖器貼她」氣炸：疑慣犯小心

熱炒店必點炒青菜　老饕狂推「2種菜不踩雷」：一上桌就被搶光

2車站號誌故障「14列車誤點」　台鐵：正會同鐵道局查原因

「超認真少年」婉拒校園演講挨批　校方轉達老師歉意

運動後補充高蛋白有助瘦身！陽明交大研究：抑制食慾還能增強肌力

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷　台人也好評：太會買

熱心企業捐贈南消救護車　黃偉哲感謝熱心公益

金門全島大停電「連登機都不行」　機場一片黑

只有孫東杓留下！　未來少年成團3年「宣布解散」

網突傳「黑范離婚了嗎」惹議！　陳建州范瑋琪IG解答婚姻現況

快訊／北市大直橋「1男落水」！　意識不清送醫搶救中

北市中山商圈恐團滅？　顏若芳籲蔣萬安正視問題

黨團會議談國會亂象　柯文哲特別提醒8立委「保持冷靜」審法案

金門逾4萬戶大停電！7人受困電梯　祖孫卡30mins獲救全身汗

淡水捷運站「老漢推車」！美魔女激戰小18歲男　狂浪情侶身分曝

快訊／台鋼獵鷹轉戰PLG職籃　陳建州：看見永續經營決心

生活熱門新聞

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

撞前車一查對方無照　他喊：換對方賠

晚安小雞「生活很忙」認識8國人！監獄過31歲生日

午後大雨又要來　下周颱風生成機率曝

「4生肖」農曆6月財運大爆發　準備升職加薪

2024下半年　桃花運爆棚TOP3星座

月薪8萬接受通勤1小時？網曝極限

台電推「節電獎勵」　申請方式一次看

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷

團購夯品「日本玄米胚芽油」污染物超標！

快訊／金門全島正中午大停電！台電急派員搶修

高中免試入學放榜　12.4萬人上榜「錄取率99.38%」創新高

海王星開始逆行了！12星座「警報一次看」

更多熱門

相關新聞

潔哥照鏡子嫌醜又滄桑！　女兒1暖舉安慰她：被療癒了

潔哥照鏡子嫌醜又滄桑！　女兒1暖舉安慰她：被療癒了

網紅潔哥（李秉潔）育有一個三歲的女兒，平時她用心經營社群，同時也不吝嗇與粉絲分享家庭互動及育兒心得，今（8）日她就發文透露，自己被女兒的一句話給療癒。貼文曝光後，吸引網友朝聖留言。

網紅回絕校園演講遭諷「失格局」引熱議　高中師：沒想到被公審

網紅回絕校園演講遭諷「失格局」引熱議　高中師：沒想到被公審

曾挑戰一周只吃7-11　澳洲YTer去世

曾挑戰一周只吃7-11　澳洲YTer去世

蔡阿嘎出國見「名牌看板」怒了！　罕見撂重話：滿肚子火

蔡阿嘎出國見「名牌看板」怒了！　罕見撂重話：滿肚子火

2歲女兒困車內30分鐘　YTR先拍片被罵爆

2歲女兒困車內30分鐘　YTR先拍片被罵爆

關鍵字：

網紅公關危機高中老師社會期待邀約

讀者迴響

熱門新聞

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！醫院多次激戰被撞見

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

生小孩後才知的5件事！張捷曝最花錢不是奶粉尿布

Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

鄭文燦再戰羈押庭　一次找來3大律師拚場

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面