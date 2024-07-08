網紅回絕校園演講遭諷「失格局」引熱議　高中師：沒想到被公審

▲黑手起家的超認真少年，經常演講分享人生就業歷程 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署）

記者楊惠琪／台北報導

網紅「超認真少年」阿仔師今在臉書自爆遇到「公關危機」，指日前收到北市某公立高中資料組長的演講邀約，工作人員以他不在國內為由拒絕，卻遭該組長「教育」，認為回應太簡短，有失格局。阿仔師氣得把對話PO上網，批評該名組長才是「披著禮貌的皮，又帶酸又諷刺的文體」。學校組長受訪時回應，沒想到事件會延燒成這樣，感到很震驚，將與學校討論後決定是否進一步回應或說明。

「公關危機都讓我自己來處理，或許會更痛快一點。」阿仔師今在臉書貼文指出， 日前在臉書私訊接獲北市某公立高中資料組長的邀約，指定日期希望到校演講，但工作人員查了工作行事曆發現學校指定的幾個日期，剛好他都不在台灣，因此簡單回應對方：「抱歉目前老闆時間在國外，無法參與。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到引發學校組長不滿，回傳訊息：「一個這麼厲害又有歷練的人物及其團隊，這樣的公關能力，這樣簡短的回應，沒有稱謂、沒有署名，就簡短兩句話，覺得非常可惜，有失格局。抱歉，是我們打擾了，也很開心能看到貴公司團隊的另一面向。也會以此為範例，好好教育我們的孩子人際應對進退的禮節。」

工作人員看到回應後，急忙將此「公關危機」回報老闆阿仔師。阿仔師在臉書發文批評，Messenger對我們來說，就跟私訊一樣是聊天訊息，若認為要用正式信件格式回覆，就應該透過電子郵件，而且當同仁還在確認檔期的過程中，就被這所學校的資料組長洗臉，讓他感到驚訝。阿仔師的發文引發大批網友議論，認為組長的發文才釀成了學校的公關危機。

《ETtoday新聞雲》記者去電詢問資料組長。該組長回應，今天剛好休假，得知私訊被拿來公開回應，感到很震驚，沒想到會成為被公審的對象，當初只是覺得對方「只回兩句話」太簡短，沒有要教訓的意思，如果對方覺得她用私訊方式不夠正式，她也會感到抱歉，願意改用電子郵件提出正式邀約，將在上班後跟校方討論，是否要回應對方或進一步做說明。





▲超認真少年在臉書公開學校資料組長的訊息內容。（圖／翻攝自Facebook／超認真少年）

阿仔師發文指出，所有的出席或演講，只要他時間許可，不管費用多少或多遠，評估能安排就會安排，而且演講內容都會為對象特別準備，演講所花的時間和收入，都比他工作或在外做工的費用還低，「我不是吃飽太閒或為了賺錢做這件事，所以真的不用站在這種道德制高點上掏槍。」

阿仔師也公開回覆該名組長的訊息：「我希望這位老師千萬不要把學生教成像你一樣，如同文中回覆我們的這種，披著禮貌的皮，又帶酸又諷刺的文體，我本人覺得很噁心，也為了你的學生感到擔心，難道只要有人不符合你的期待，就必須這樣被你言語羞辱霸凌」。他也宣告，在頻道關起來之前，都不會參加該學校的邀約。