谷立言任美國在台協會處長　第3度派駐台灣！盼美台關係更上層樓

▲美國在台協會新任處長谷立言。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

美國在台協會AIT於9日發出新聞稿，宣布谷立言就任美國在台協會處長，這是谷立言第三次派駐台灣。AIT表示，谷立言是美國國務院高級外務體系（Senior Foreign Service）的一員，其外交生涯28年至今，致力促進美國與印太地區在外交、經濟和安全上的交流，他期待在歷任處長所打造的成功基礎上再接再厲，讓堅若磐石的美台夥伴關係更上一層樓。

AIT表示，谷立言在台灣的前一個職務是於2018年至2021年擔任美國在台協會副處長一職，最近期的職務則是於2021年至2024年擔任美國駐日本大使館副大使。

AIT指出，谷立言是美國國務院高級外務體系（Senior Foreign Service）的一員，其外交生涯28年至今，致力促進美國與印太地區在外交、經濟和安全上的交流。他期待在歷任處長所打造的成功基礎上再接再厲，讓堅若磐石的美台夥伴關係更上一層樓。

據AIT資料，谷立言先生在華府時，曾擔任國家安全委員會日本與東亞經濟事務處主任，也曾任國務院東亞暨太平洋事務局經濟政策辦公室主任，並在此期間被遴選為亞太經濟合作組織論壇的經濟委員會主席。在外派資歷中，谷立言先生曾任美國駐中國成都和駐日本沖繩的總領事。在此之前，他曾擔任美國駐日本大使館的軍政事務組組長、美國在台協會政治組副組長，以及駐日本大使館和駐菲律賓大使館的政治官。他也曾在位於賓州的美國陸軍戰爭學院擔任國務院顧問兼教授。