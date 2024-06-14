AIT處長孫曉雅：美國製造業能力恢復　期待儘速交付軍售予台

▲孫曉雅今日舉行任內第四場記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國在台協會處長孫曉雅今（14日）表示，支持台灣維持自我防衛能力是美國在台協會的首要目標；美國軍事設備及武器製造在疫情期間受到很大的影響，不過目前製造業的能力正在恢復當中，期待未來能夠盡快交付武器系統。至於媒體關注未來是否有機會派駐軍事專家到台灣，她說，美國正透過多種管道與台灣合作。

美國在台協會今日舉辦孫曉雅任內最後一場親自主持的記者會，孫曉雅會中致詞後接受媒體提問。

針對媒體關注台美重大軍購案進度，是否已重新商議、修改交貨期程？如何看待國台辦呼籲美方「停止武裝台灣」的說法？孫曉雅回應，支持台灣維持自我防衛能力是美國在台協會最優先的首要目標之一，她認為美方的做法是符合《台灣關係法》以及其他美國對台承諾。

孫曉雅坦言，針對媒體提及軍售交付進度有所突破，她不會說明單一案例，不過她可以表示的是，在所有製造業當中，包括美國軍事設備、武器製造，在疫情期間都因供應鏈關係受到相當大的影響，當然目前製造業的能力正在恢復當中，也期待未來能夠盡快交付台灣已經購買的武器系統，接下來會持續觀察軍售的狀況。

此外，也有媒體關切台美軍事訓練合作議題，詢問是否有機會讓美國派駐軍事專家至台灣？孫曉雅僅說，對於軍事議題她僅能表達，美國正透過多種管道與台灣合作，來支持台灣的自我防衛能力，很可惜只能說到這邊，無法提供更多細節。