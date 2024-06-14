外媒關切國會亂象　孫曉雅：民主社會可熱烈討論各種議題

▲美國在台協會處長孫曉雅。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國會職權修法引發跨黨論戰，有外媒記者今（14日）在美國在台協會記者會關注相關議題，處長孫曉雅回應，台灣擁有充分運作、多黨的民主社會，可以熱烈討論各種議題，儘管選舉期間有許多假訊息，但選民仍到投票所投票，「自由、公平、透明的選舉是台灣非常重要的標誌」。

美國在台協會今日舉辦孫曉雅任內最後一場親自主持的記者會，孫曉雅會中致詞後接受媒體提問。

有外媒關注，美國如何看待台灣國會混亂的狀況？中間是否有中國因素？是否對台灣的民主韌性有信心？對此，孫曉雅說明，台灣是一個能夠充分運作、具備多黨的民主社會，台灣有著相當蓬勃、充滿活力的民主，而且在各種廣泛議題上都能看到充分、非常熱烈的討論。

對於媒體提到「民主韌性」等觀點，孫曉雅補充，她認為可以從選舉來看，在競選過程中，看到許多不實訊息、虛假訊息或訊息的操縱在網路上發生，但儘管如此，仍然有許多台灣選民在投票日當天，親自到投票所投票，所有民主社會看到有這麼高的投票率，都會感到開心。

孫曉雅續指，台灣也有非常有效的治理，包括台灣的民主流程是自由、公平、透明的選舉，她認為，這是台灣現在非常重要的標誌。

實際上，立法院上月三讀修正《立法院職權行使法》、《刑法》部分條文後，美國在台協會曾應詢表示，支持台灣蓬勃發展的民主，期待與總統賴清德及立院各政黨領袖提升共享價值與利益，進一步推展雙邊非官方關係。