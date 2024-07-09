吳桐潭告別式黑白兩道齊聚...上億豪車送行　最高檢：強力執法

記者吳銘峯／台北報導

天道盟發起人、太陽聯盟總裁吳桐潭因腎衰竭過世，享年75歲。家屬選在9日於基隆六合停車場舉行告別式，預計將有上萬名幫派份子、地方仕紳到場。檢警不敢大意，派出大批人力戒備。另外最高檢察署9日也發布聲明指出，檢警必強力執法，絕不寬貸。

▲吳桐潭今告別式，檢警人員不敢大意，最高檢察署更發布聲明，強調檢方將強力執法。（圖／記者郭世賢翻攝）

吳桐潭5月22日因腎衰竭於台大醫院病逝，由於他生前交往廣闊，家屬選在老家基隆六合停車場舉行隆重告別式，主任委員是天道盟主「鐵霸」曾盈富與太陽聯盟盟主黃天陽，預計將有黑白兩道上萬人前來弔唁。警方不敢大意，出動700人到現場蒐證。

對此，最高檢察署在9日發表聲明強調，為避免黑道趁機鬧事，檢警嚴加戒備，絕不容藉機挑釁鬧事，破壞社會治安情事發生。最高檢也強調，轄區的基隆地檢署已指派專責主任檢察官進駐前進指揮所，即時掌握現場情事並嚴密蒐證，如有不法情事立即指揮偵辦，絕不容公權力受到挑釁。

▲天道盟吳桐潭過世，現場黑白兩道齊聚，上億豪車送行。（圖／記者郭世賢翻攝）



最高檢也呼籲，幫派如藉機挑釁鬧事，依組織犯罪條例第3條「發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。」以及刑法第149第「在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，意圖為強暴脅迫，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散者，在場助勢之人處六月以下有期徒刑、拘役或八萬元以下罰金；首謀者，處三年以下有期徒刑。」第150條「在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處六月以上五年以下有期徒刑。」檢警將強力執法，絕不寬貸。