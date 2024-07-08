太陽會新竹分會長遭開10槍險死　天道盟槍手重判15年定讞

▲宋男朝天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓連開10槍被逮。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓，2022年間遭人埋伏連開10槍，送醫後撿回一命。檢警循線逮捕天道盟北山會份子、綽號「阿昆」的男子宋宜昆，依照殺人未遂、槍砲等罪起訴。一審重判19年，二審仍重判15年。案經上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

判決指出，宋男於2022年8月30日前，以不明手法取得犯案的制式手槍與17顆子彈。他於當日凌晨4點多，自宜蘭地區開車前往被害人於新竹的住處邊等候。當日上午7點45分許，戴男與妻舅開車返回住家，戴男下車打開車庫門時，宋男戴著頭套，持手槍衝出，並朝戴男連開10槍。

戴男聽到槍聲後，隨即躲進車庫木門內，但仍被子彈擊中，包含腹部（3槍）、右大腿（3槍）及左大腿（2槍）。至於宋男開完槍後隨即逃逸，戴男則被緊急送往醫院救治，急救後撿回一命。檢警在一個月左右的時間，循線逮捕宋男，並起出作案槍枝。

不過追查槍枝來源以及背後藏鏡人時，宋男均不願供出，一開始說路邊撿到槍枝，之後又編纂一個莫須有的人名，讓檢警無法追出槍枝來源。檢方最後仍依照「殺人未遂」、槍砲等罪，對宋男與共犯提起公訴。

一審法院審理後將宋男重判有期徒刑19年、併科罰金15萬元。案件上訴二審，高等法院審理時，宋男仍堅不吐實，高院最後仍將他重判有期徒刑15年、併科罰金10萬元。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。