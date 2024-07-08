南投地檢、南投更保首推更生人家庭支持方案微型保險

▲更生人家庭支持方案微型保險推出，包含法務部次長徐錫祥（右四）、更保董事長張斗輝（左四）、南投地檢署檢察長黃元冠（左三）均到場支持。（圖／臺灣更生保護會提供）



記者吳銘峯／綜合報導

為了讓更生人順利復歸社會，並加強更生家庭的支持能力，南投地檢署與更生保護會南投分會，聯手與富邦人壽，以及南投慈善宮，共同推動全國首發更生人及其家庭微型保險補助方案。法務部政務次長徐錫祥、台灣高等檢察署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝等人，均肯認本方案的推出，將幫助更多更生家庭。

徐錫祥在參加保險簽約啟動記者會時指出，此方案的推動不僅是為了保障更生人的基本權益和安全，也是法務部積極推動「公私協力」的重要一環。透過與檢察機關及富邦人壽的合作，法務部期待能更加強更生人重返社會後的穩定性和自主能力，以降低再犯率，促進社會安全和穩定。

至於張斗輝則表示，感謝富邦人壽願意開啟第一個專為更生人打造的微型保險服務，協助南投縣市的更生人及家庭獲得經濟和心理上的雙重支持；也感謝南投慈善宮積極響應，慷慨捐贈50萬元，本方案將是更生人家庭支持及援助服務的一個重要里程碑。

地主南投地檢署檢察長黃元冠強調，社會安全網的重要行動，不僅在於可以有效協助更生人重返社會後的生活安排，還能夠提升社會對弱勢群體的支持和保障，進一步促進社會的和諧穩定。

更生保護會南投分會主任委員鄭家珍補充，這項微型保險補助試辦方案將提供意外發生後，即時的財務支持和保障，填補現有社會保障和救助機制的不足，有助於更生人及其家庭在不幸事件發生時能夠更加安心地應對。