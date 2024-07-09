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俄炸基輔兒童醫院釀41死！　2歲童手術到一半「急縫合」避難

▲▼烏克蘭首都基輔一間兒童醫院遭俄軍導彈攻擊。（圖／路透）

▲烏克蘭首都基輔一間兒童醫院遭俄軍導彈攻擊。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯8日朝烏克蘭發射38枚導彈，造成至少41位平民身亡，而其中一枚導彈更直接擊中首都基輔一間兒童醫院。醫護人員崩潰地抱著滿身是血的孩子逃到路上，病房、嬰兒室都被炸成廢墟，還有孩子在警報響起時正在動手術，醫生只能倉促縫合，立刻帶著孩子避難。

綜合外媒報導，俄羅斯8日朝烏克蘭發動戰爭爆發至今最嚴重空襲，烏克蘭空軍表示，防空統共攔下30枚導彈，剩餘8枚落在基輔、中部克利福洛市（Kryvyi Rih）、中南部第聶伯羅市（Dnipro）和東部2個城市，共50棟民用建築遭損毀，其中包含位於基輔的烏克蘭最大的奧瑪迪特（Okhmatdyt）兒童醫院。

▲▼烏克蘭首都基輔一間兒童醫院遭俄軍導彈攻擊。（圖／路透）

▲▼兒童醫院的大樓和手術室幾乎被炸毀。（圖／路透）

▲▼烏克蘭首都基輔一間兒童醫院遭俄軍導彈攻擊。（圖／路透）

奧瑪迪特兒童醫院遭一枚導彈擊中，造成至少4人死亡，從曝光的畫面可以看到，導彈碎片幾乎炸毀主要大樓，手術室、病房都變成一片廢墟。資深護理師娜塔莉亞（Natalia Sardudinova）說，「一切都在煙霧中，沒有空氣可以呼吸，醫生被碎片割傷，窗戶和門都被炸毀了，還有一名護理師受了重傷，我的手還在發抖。 」

21歲護理師瑪麗亞（Maria Soloshenko）說，警報響起時她正在毒理學病房，有些不到1歲半的孩子正在進行血液透析，她只能匆匆停止，並帶著孩子遠離窗戶避難。

▲▼烏克蘭首都基輔一間兒童醫院遭俄軍導彈攻擊。（圖／路透）

▲▼烏克蘭最大的奧瑪迪特（Okhmatdyt）兒童醫院主要收治癌症病童。（圖／路透）

▲▼烏克蘭首都基輔一間兒童醫院遭俄軍導彈攻擊。（圖／路透）

另一名資深護理師伊蓮娜（Iryna Filimonova）說，襲擊發生時有2個孩子正在手術室，其中一名2歲的病童正在進行心臟手術，「燈突然暗掉，我們立刻拿出儀器，打開手電筒，匆匆替孩子縫合後，帶著孩子趕往避難所，有很多醫生護理師都被爆炸碎片割傷。」

其中一名患者的母親尤莉亞（Yulia Vasylenko）說，他11歲的兒子患有癌症，當時正在醫院治療的他被緊急疏散到街上，「我兒子在吃止痛藥，他得了癌症，他已經半天沒吃藥了，他被人從三樓帶下樓，到處都是煙和塵土。」

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在聲明中指出，病童目前正在公園和街道上接受治療，醫護人員相當努力地在昏亂、充滿灰塵和碎片的空地上建立分診區，基本上醫院內的加護病房、外科和腫瘤病房、兒童透析房都被毀了。

這波空襲在烏克蘭全境造成至少41人死亡，在英國、法國、厄瓜多、斯洛維尼亞和美國的要求下，聯合國安全理事會（United Nations Security Council）將在9日上午針對此事召開緊急會議。

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