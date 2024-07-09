空襲奪41命！拜登發聲譴責「俄羅斯暴行」　北約峰會料宣布新軍援

▲ 烏克蘭最大的奧瑪迪特（Okhmatdyt）兒童醫院遭到空襲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯8日向烏克蘭各地發射數十枚飛彈，造成至少41人死亡，基輔奧瑪迪特（Okhmatdyt）兒童醫院也被擊中，恐怕還有多人遭埋，政府宣布9日為全國哀悼日。美國總統拜登在即將登場的北約（NATO）峰會前對此公開表示譴責，也預告將宣布對烏新一波軍援。

根據《衛報》，國際社會紛紛撻伐俄國空襲，拜登8日也聲明回應，「俄羅斯今天的彈襲導致數十名烏克蘭平民身亡，並在基輔最大兒童醫院造成破壞與傷亡，這是對俄國殘暴行徑的可怕行徑」，「在這個關鍵時刻，重要的是世界繼續站在烏克蘭這邊。我們不能對俄羅斯的侵略視而不見」。

拜登表示，「本周我將歡迎澤倫斯基總統及北約領袖到訪華府，我將與澤倫斯基總統會面，明確表示我們對烏克蘭的支持堅不可摧」，「我們將和盟友一起宣布加強烏克蘭防空能力的新措施，以協助保護烏克蘭城市及平民」。

▲ 北約峰會前夕，拜登譴責俄軍空襲。（圖／達志影像／美聯社）

這份聲明是在9日將於華府舉行的北約峰會前公布，而此次峰會是為紀念北約成立75周年，屆時烏克蘭總統澤倫斯基將與提供數百億美元軍援的西方國家領袖齊聚一堂。

空襲發生時澤倫斯基正出訪波蘭，8日在華沙舉行記者會，呼籲西方盟友對俄軍空襲做出堅定回應，「我們會反擊這些人，一定會向俄羅斯做出強而有力的回應」，「我們的合作夥伴面臨的問題是，他們能夠回應嗎？」

澤倫斯基數月來持續喊話，烏克蘭缺乏防空系統，除美國、德國及荷蘭以已供的武器以外，還要求至少7套愛國者（Patriot）防空飛彈。

俄羅斯利用烏克蘭防空系統漏洞，對平民及基礎設施發動毀滅性打擊，也打擊前線烏軍，但否認對8日的平民傷亡負責，國防部將其歸咎於烏克蘭防空飛彈。

觀察家預測，北約成員國將於峰會結束時承諾增援烏克蘭至少4套愛國者，被指為「歷史性」軍援，廣泛被認為是北約保證未來持續援烏的象徵，但恐怕也無法完全滿足基輔。