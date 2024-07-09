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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳玉珍94狂！私設SPA館扯大愛　自稱「一年後要當金門縣長」

朝野先前大戰國會職權修法，擔任藍營「衝組」一員的陳玉珍，頭戴頭盔，與綠委激烈推擠。

▲朝野先前大戰國會職權修法，擔任藍營「衝組」一員的陳玉珍，頭戴頭盔，與綠委激烈推擠。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊掌握，面對增設盥洗設備的計畫卡關，陳玉珍一度向同黨立委吐苦水，也因此她想增設spa館的消息不脛而走。多位藍委告訴本刊，陳向他們透露，裝設盥洗設備不光是為了她自己，其他人同樣受益，「畢竟再一年多就要轉換跑道，去當金門縣長了」，屆時設備也是留給接收她研究室的人使用。

除了自信研究室重新裝潢整修，能造福繼任者，本刊掌握，陳玉珍也告訴其他藍委，現在立法院議事攻防頻繁，藍綠動不動就有肢體衝突，除了盥洗設備，她更打算挑時段請按摩師進駐，黨內女立委若有需要，也可以到她研究室，由按摩師甚至是她個人來幫忙大家舒緩筋骨，「挑燈夜戰審法案那麼辛苦！我們女委員需要好好休息。」

陳玉珍對設置spa館非常積極，不光向黨內人士討拍，也曾被院內人士直擊，帶著廠商進研究室場勘，討論不會踩法規紅線的可能工法。

陳玉珍規劃在研究室內增設盥洗設備，消息一出又引起院內熱議。（示意圖，東方IC）

▲陳玉珍規劃在研究室內增設盥洗設備，消息一出又引起院內熱議。

「只能說陳玉珍的想法有點天馬行空啦…」一位不願具名的立法院資深人士指出，立法院除了有美容院能洗頭，包括青島一館、中興大樓等距離青島二館約3分鐘路程之處，都配有女性淋浴間，有需求都可前往使用；院區除委員研究室外，大多屬公共區域，倘若自行增設盥洗設備，光管線配置、甚至後續衍生出漏水修繕等議題，都可能影響到其他人。

尤其，立法院很多軟、硬體設備與經費，基本上都是「大水庫」概念，一旦有個別立委消耗太多資源，衝擊的是全體立委權益。

該人士進一步舉例說，像是每屆必吵的公務車問題，每位立委每月使用公務車時數上限為80小時、原住民立委90小時，公務車駕駛適用《勞動基準法》規定，過去不乏個別立委超時使用，導致司機過勞、加班費超支吃掉立法院有限預算的問題更是層出不窮。

其中，上一屆立法院經費稽核委員會第1次會議，當時擔任委員的陳玉珍，就曾提案建議公務車時數可以相互流用，沒用完公務車時數的立委可以給其他立委使用；同時，她也提案，不應公布超過80小時用車時數的立委名單，結果被綠委抓包她就是超時用車者之一，「立法院任何資源、預算都不能浪費，否則將出現排擠效應，最終吃虧的還是立委諸公自己。」資深院內人士強調。


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