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鄭文燦被「監聽外洩」急還500萬　57歲生日險被押

海基會董事長鄭文燦涉貪遭桃園地檢署聲押禁見，院方裁定以500萬元交保，他保釋後微笑步出法院。

▲海基會董事長鄭文燦涉貪遭桃園地檢署聲押禁見，院方裁定以500萬元交保，他保釋後微笑步出法院。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦驚爆涉及華亞科技園區開發弊案，震撼政壇！本刊掌握，檢調認定鄭文燦涉貪的關鍵證據，在於監聽白手套向妻子提到要送錢給鄭，加上行動蒐證拍到白手套拎著1只黑袋進入鄭的官邸，事隔11個月，檢調監聽譯文疑遭外洩，鄭文燦得知遭查辦後才急忙退款，並且稱雙方是借貸關係。

全案不尋常的是，桃園地檢署因證據不足二度簽結本案，直到3年前調查官重報指揮才又立案偵辦，今年6月發動搜索，聲押白手套獲准，直指鄭文燦涉貪，鄭雖稱清白並請辭海基會董事長，但涉貪風暴仍持續延燒。

桃園地院法官認為鄭文燦涉嫌重大，但無羈押必要，裁定他以500萬元交保。

▲桃園地院法官認為鄭文燦涉嫌重大，但無羈押必要，裁定他以500萬元交保。

7月5日，桃園地檢署懷疑海基會董事長鄭文燦，涉嫌收受華亞科技園區土地開發業者500萬元賄款，一早指揮調查局桃園市調處約談鄭文燦到案，訊後當庭將他逮捕並向法院聲請羈押禁見。不過，法院隔天裁定鄭文燦以500萬元交保，成為他難忘的57歲生日，消息傳出，震撼各界。

華亞科技園區擴大範圍至50公頃，開發利益破數百億元，全案送交內政部審議中。

▲華亞科技園區擴大範圍至50公頃，開發利益破數百億元，全案送交內政部審議中。

由於具體行、收賄發生在2017年，卻在鄭卸任副閣揆轉任海基會董事長一個多月後大動作查辦，一時間陰謀論四起，鄭文燦則發出聲明強調，他從政以來，公而忘私，不貪不取，將極力捍衛清白，並主動請辭海基會董事長職務，但相關的傳言仍不絕如縷。

檢調根據監聽發現，廖俊松的兒子與妻子在通話提到要送500萬元給鄭文燦，檢調行動蒐證拍到廖拿著一只黑色袋子進入鄭的官邸，沒多久便兩手空空走出來，不過，由於沒有發動緊急搜索扣到鈔票，即便廖與妻子提到送錢一段話，是否碰風或另有隱情不得而知，檢方因證據不足二度簽結此案，但調查局不死心，三度送新證據報請重新偵辦，直到去年8月，檢察長俞秀端另組偵辦團隊才發動大動作偵查行動。

前台塑總管理處總經理楊兆麟（圖）退休後，因投資土地開發公司涉行賄鄭文燦，以1,000萬元交保。

▲前台塑總管理處總經理楊兆麟（圖）退休後，因投資土地開發公司涉行賄鄭文燦，以1,000萬元交保。


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