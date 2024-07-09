美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

▲振興醫院遭勞動部認定打壓工會罰10萬元後，竟將工會理事長林昌琦停聘。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

以心臟移植及心臟外科聞名的振興醫院爆發工會遭打壓案，振興醫院心臟科名醫林昌琦去年接任振興醫院企業工會理事長後，認為曾姓美女醫師年業績由原本的不到萬元爆增為3億餘元，1年抽成可逾3,000萬元，不僅不合理，對其他同事不公平，他展開調查後竟遭記大過，勞動部認為振興醫院對林昌琦的處分違法，除下令塗銷記大過，6月間對振興醫院開罰10萬元，不料振興醫院進一步打臉勞動部，直接讓林昌琦7月起失業沒工作。

本刊調查，心臟科名醫林昌琦去年接任振興醫院企業工會理事長後，認為醫院的醫護及行政等全體同仁應該享有更好福利，他除對於醫院拓展業務及人力資源分配是出建言，也發覺曾姓美女醫師2018年及2019年的業績每年都不到5,000元，獲振興醫院高層重用出任要職後，卻在2020年直接爆增為3億餘元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

知情人士指出，由於振興醫院醫師除了基本薪資，還可以獲業績抽成，若曾姓美女醫師2020年業績破3億屬實，當年度抽成即可能逾3,000萬，林昌琦接獲醫院内部吹哨者是供相關資料後展開追查，他質疑這業績是否真由曾姓美女醫師一人取得，林昌琦因此向醫院及董事會舉報，但他認為未獲合理說明，他隨即向衛福部及勞動部等單位檢舉，曾姓美女醫師恐涉背信等罪，相關單位即展開調查釐清，但林昌琦卻因此害自己丟了工作。

遭振興醫院認為，林昌琦醫師擅自對衛福部、勞動部檢舉，且散布不實消息，振興醫院認為，曾姓美女醫師的年度業績是2億餘元，且這是健檢等「開單業績」不是分潤的業績，且分潤並非固定是1成，金額也不是林昌琦講的3億餘元，也沒有背信等不法，振興醫院引用工作規則以「造謠中傷，妄控攻訐，影響個人或團體榮譽」在去年11月對林昌琦記大過處分，林昌琦今年的年終獎金也被減了7萬餘元，林昌琦認為工會遭打壓、勞工權遭侵害，因此向勞動部申訴要求取消記過。

▲心臟名醫林昌琦擔任工會理事長，因追查美女醫師業積爆增3億元案遭記大過及停聘。

勞動部調查認定，依振興醫院資料顯示，曾姓美女醫師的年度業績是2億餘元，而分潤是2,240餘萬元，林昌琦醫師舉發的內容數字雖不精確，但並非無中生有，勞動部認為，林昌琦是工會理事長，他的舉發行為與言論屬於「工會活動」，但振興醫院卻以人事權否定工會言論的正當性，對林昌琦記大過，這也容易產生寒蟬效應，讓員工不參與工會，消減勞工集結的力量，勞動部認為，這會讓振興醫院工會無法發揮功能，因此在4月間依《工會法》判定為「不當勞動行為」，下令塗消對林昌琦的大過處分。

今年6月6日，勞動部更進一步公告，指振興醫院「對於勞工組織工會、加入工會、參加工會活動或擔任工會職務，而拒絕僱用、解僱、降調、減薪或為其他不利之待遇。不當影響、妨礙或限制工會之成立、組織或活動。」等事由，對振興醫院開罰10萬元，不久後，振興醫院即發文於7月1日起停聘林昌琦。



更多鏡週刊報導

【振興醫工會風波2】遭勞動部認定打壓工會活動 振興醫院訴訟戰開打

【陳玉珍spa館】立委研究室裝潢亂象 陳玉珍硬要加蓋私人盥洗室兼按摩

【陳玉珍spa館1】明知立院青島二館是古蹟 陳玉珍想出「加工絕招」偷渡