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跟獅子走路？　桃園美女網友鄭凱云分享新奇旅程超刺激

▲跟獅子走路？桃園美女網友分享新奇旅程

▲王鏑程跟獅子走路？體會人與動物的和諧相處。（圖／擷取自鄭凱云臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

威猛的獅子有「萬獸之王」稱號，對多數台灣人而言，看到的獅子「都是被關在動物園內的籠內」；因此，在旅行中安排的行程，真的和獅子「零距離」，並且「跟獅子走路」你敢嗎？桃園美女網友鄭凱云於臉書分享和先生王鏑程到模里西斯旅遊，一趟讓腎上腺素飆高的「跟獅子走路」行程，引發網友熱議，直呼「超酷！」

▲跟獅子走路？桃園美女網友分享新奇旅程

▲鄭凱云說，跟獅子走路要帶木棍，不能戴太陽眼鏡

桃園美女網友鄭凱云和先生王鏑程都熱愛旅遊，相信「旅行就是活出美麗」。認為在一次次的旅行中，發現沒看過的新事物，覺得新奇又有趣，留下難忘的回憶。因此，夫妻倆於上(6月)間到模里西斯旅遊，於臉書發文分享行程中讓人腎上腺素飆高的行程「跟獅子走路」。

▲跟獅子走路？桃園美女網友分享新奇旅程

▲跟獅子走路？新奇旅程超刺激。（圖／擷取自鄭凱云臉書）

鄭凱云說，每次「跟獅子走路」保育員會開門讓獅子自己走出來，所以我們永遠不知道會是哪一隻？我們非常幸運的是白獅Zaza和慵懶Madela母獅走出來，先跟獅子各種姿勢拍照，有站、有坐、有爬樹，還有陪牠一起走路…不要誤會這些獅子是被打了什麼麻醉才讓他們這麼鎮定？其實保育員非常疼愛這些獅子。

其中Zaza白獅是在南非受傷來到模里西斯治療，之後就留下來了，並在這裡繁衍後代，Madela是從小就在模里西斯長大，其媽媽是當初從非洲大陸救助過來的，之後也在模里西斯繼續繁衍後代，而且獅子們的毛色光亮整齊，彷彿經過修剪一般，問了保育員說：獅子也是貓科動物，自己會舔毛整理，這項活動雖然心裡有點緊張，但能有機會和萬獸之王如此近距離的接觸，真的是很棒的體驗。

至於，「跟獅子走路」有要先做什麼保護措施嗎？鄭凱云說，事前並沒有做任何保護措施，只有宣導一些注意事項，如：不能戴太陽眼鏡，以免獅子在眼鏡中誤以為看到另一隻獅子，怕發生攻擊事件，保育人員當然一路跟隨，我們都非常聽從他的指示，因為都很緊張。

另外每人都要拿一隻木棍，可能是表示權勢，獅子才不會攻擊我們，另外還可拍打獅子，但要用力些，不然牠會以為是蒼蠅在叮牠呢。鄭凱云臉書分享「跟獅子走路」網友紛紛留言「這真的需要很強的心臟，有催眠自己牠們只是大貓嗎？」、「好特別的旅遊行程」、「看起來白獅真的好溫馴喔！」、「真的是特別的經驗！驚喜又怦然心跳吧！」

鄭凱云說，模里西斯只有一個新北市大，人口有120萬，是八百萬年前火山爆發而成的島嶼，四周被全世界第三大珊瑚群島圍繞，擁有得天獨厚的自然風光，號稱印度洋上的珍珠，被稱為非洲夏威夷。模里西斯如今是一個多元文化、多民族的國家，擁有穩定的民主政治體制和多元化的經濟基礎。其文化融合了印度、非洲、歐洲和華人文化，形成了獨特的社會結構和文化景觀。

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