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一堆人做錯！行李箱「綁1物超NG」　地勤崩潰：機場恐癱瘓

▲▼行李箱，托運行李，託運行李，鋁框行李箱，拉鍊式行李箱，行李箱貼紙，行李秤重，行李重量，托運行李額度，行李限額。（圖／記者蔡玟君攝）

▲地勤建議，若要使用行李束帶，請穿過把手。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

暑假旅遊旺季到來，不少民眾都會帶出國旅遊，為了領行李時一眼就可以認出且避免拿錯，會綁上行李束帶，不過一名地勤喊話，「不要用行李束帶」，因為在運送過程中可能會脫落或卡住，導致行李輸送的機器故障，整個機場可能因此癱瘓，「如果要用的話請穿過把手」。

一名地勤在Threads發文，「強烈聲明！不要用行李束帶」，如果旅客非要使用行李束帶，請將束帶穿過把手，「不要再說什麼我有綁緊這種話，謝謝！」還有很多方法可以辨別行李箱，不要用這種冒險的方式。

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地勤進一步解釋，機場內所有的行李都是由機器運送，如果行李束帶脫落或卡住轉盤，可能會導致行李運送帶故障，問題小一點，就只是單純浪費一個買行李束帶的錢而已，嚴重的話可能會導致行李滾帶故障，一旦故障，整個機場都會遭殃，「包含地下室的，那就會全部的人都不能使用！」

貼文曝光，網友驚呼長知識，「看一堆人用束帶不穿過把手，我也不知道到底在幹嘛」、「行李束帶地下室很多，歡迎領取」、「自從看到袋子卡進輸送帶我都不綁，運氣不好會捲進去輸送帶，卡住行李箱，最後行李箱會破掉、輪子斷掉」、「勾到輸送帶的凸起後，很大機率被扯下來（沿著綁的方向滑下去），導致捲入輸送帶裡面吧」。還有同業留言，「真的！！我是航勤，在底下天天撿！有時候還卡到！要瘋了」。

由 @hua__0523 發佈
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