打造退休新生活　嘉義聖馬爾定醫院門診區長輩開畫展

▲聖馬爾定替轄下關懷據點長輩辦畫展 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

天主教聖馬爾定醫院於27日起至年底，於二樓門診區舉辦「社區長照C級巷弄站－彩繪心生活」畫展活動，由一群65歲以上長輩用色筆揮灑而成，共計32幅。藉由展出機會讓長輩們發揮所長外，亦能增加自我價值感與成就感，鼓勵長輩能繼續抱持開朗的心去學習與探索其他更多領域，豐富自我人生外也為晚年的「心」生活增添更美好的色彩。

聖馬爾定醫院社區健康組陳伊罧組長表示，政府針對高齡化的社會，增加許多長照相關的福利服務，本院所設置的社區C級巷弄長照站就是其中之一。結合醫院專業團隊與志工駐點服務，本據點可提供辦理社會參與、健康促進等服務項目，並設計多元化課程與共餐服務，讓長者可以就近參與、樂於交流，並達成延緩失能及在地健康老化的目標。

長照站社工曾聖惠表示，一開始辦理簡易著色課程就從中發現長者對於繪畫有很大的興趣，於是與院內安寧病房志工吳慧玲老師接洽，並於去年三月開辦色鉛筆彩繪課程，固定每月排課2-3堂，每次2小時，至今長輩已學習一年多。80歲的張爺爺年輕時從事廣告招牌看板工作，本身對素描就甚是喜愛，有重溫舊夢之感; 88歲的沈奶奶辛苦務農一甲子，曾感慨向老師說：「我以前只會拿鋤頭，沒想到現在可以拿畫筆在這裡畫畫。」許多長輩原本對新事物較無自信，但老師始終給予支持和肯定，漸漸嘗試後，也提升不少成就感，並且積極參與課程。

住在巷弄站隔壁的呂奶奶已年屆90歲，也是本站最高齡的長輩之一，因已失智，日常起居及外出上課皆由看護陪同，在同為巷弄站成員的女兒及看護協助下依然參與許多課程。女兒表示:「雖然已經不知道媽媽腦海裡的想法，但看著她靜靜地“塗鴉”，也是一種彩繪她自己的幸福吧。」負責指導的吳慧玲老師謙虛地表示，自己也已古稀之年，與長輩們互動學習，從繪畫過程觀察每個人的個性，不斷鼓勵使他們敢於提筆，再融和人生經驗體驗繪畫技巧，從畫作中增進了生活的信心，也能在學習的過程中找到興趣。