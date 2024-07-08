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日本成烤爐！90多歲阿公「捨不得開冷氣」　在房間熱到昏迷

▲▼日本,中暑,高溫,熱。（圖／路透）

▲日本各地高溫，宛如蒸籠。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

全日本8日再迎高溫，西日本和東日本地區持續出現猛烈酷暑，預計關東內陸地區的氣溫將再度逼近40度。靜岡市7日首度到達40度，創下2024年全日本的最高溫紀錄。氣象廳提醒，連日酷暑恐造成老人家身體不適進而死亡，務必小心。長崎縣就有一名90多歲阿公因為捨不得開冷氣，導致在家中熱到失去意識，送醫搶救。

根據《日本放送協會》報導，日本氣象廳觀測，除了靜岡市7日最高氣溫達到40度外，群馬縣下仁田町也來到39.8度，甲府市則是39.3度，各地皆出現極度危險的高溫。預計8日西日本和東日本的氣溫仍將持續攀升。

預報顯示，關東內陸地區多處最高氣溫8日將超過35度，其中埼玉縣熊谷市和秩父市達39度，靜岡市、神奈川縣小田原市、前橋市以及茨城縣土浦市等地預計達38度。東京都心和名古屋市預測為37度，而鹿兒島市、高松市及津市等地將達36度。

▲▼日本熱浪、東京連日突破147年來的6月份歷史高溫。（圖／路透）

▲氣象廳提醒，老人小孩皆應預防中暑。（示意圖／路透）

高溫同時也將伴隨高濕度，氣象廳和環境省發布了「中暑警戒警報」，範圍涵蓋從關東到沖繩的24個都縣。這些地區包括東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、靜岡縣、愛知縣、三重縣、滋賀縣、兵庫縣、和歌山縣、廣島縣、島根縣、德島縣、愛媛縣、福岡縣、大分縣、長崎縣、熊本縣、宮崎縣、鹿兒島縣以及沖繩縣（不包括大東島地區）。

近日也出現許多老年人在務農時於戶外中暑死亡。長崎縣雲仙市有一名90多歲男性在家中被家屬發現因為中暑失去意識，緊急送醫治療。該名男子的房間雖然裝有冷氣，但是事發時卻沒有開啟。

 
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