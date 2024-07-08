170cm長腿穿搭好看！「妹子1原因」找男友被打槍　眾人懂：很尷尬

▲原PO感嘆，長太高反而很難找到對象。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「來自身高170cm小女子的困擾！」一名妹子透露，有一雙逆天長腿的她，確實穿搭打扮好看，無奈找對象時，卻被打槍「這麼高怎麼有人要？」這番話讓她感到衝擊，「現在因為長很高而覺得不方便...覺得找另一半好難！」文章引來一票女孩也嘆道，「曾被說是模特身材，但真的是完全開心不起來！」

一名女網友在Dcard表示，擁有170cm身高的她，一直以為這是很棒的身材優勢，像是幫人拿取高處的東西、拿大型的物品，而逆天長腿更讓衣著加分，以及能騎比較大台的機車等。

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雖然生活有各種好處，但在感情這一塊卻是超空虛，原PO哀喊，目前體重63公斤、有運動習慣，「現在因為長很高而覺得不方便...覺得找另一半好難！」

她進一步透露，有些男生很介意另一半身高與他們差不多高，甚至有人曾對原PO說「這麼高怎麼有人要」，這讓她心中充滿了疑問。對此，原PO求問大家看法？

不少妹子也+1討拍，「真的很常聽到『長那麼高沒人要』」、「172/72運動員女生路過，對另一半想法跟你差不多，但男生通常一看到我的身高直接先離開了，所以現在對感情狀況隨緣囉！但相信你一定會遇到一個很好的人」、「身高173的跨女路過，身高太高真的困擾，曾被說是模特身材，但真的是完全開心不起來，當下整個尷尬」、「我168cm遇到一個170cm男說：你應該很難交到男友吧？我才想說是你很難交到女友吧」。

也有人給予正能量，「不要灰心～林志玲174cm也追求者眾多，雖然我們不一定有她的神顏值，但認真打扮、維持體態絕對不會錯的」、「我也170/57，交往沒啥困難，自己變美變開心，男人自來，自己才是重要，因為你170嫌你的只是自卑」。