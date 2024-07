戀愛感爆棚！「最懂事女友」新照曝　網大驚：胸部有吻痕？

▲Nahyun Kim爆紅。(圖/翻攝自IG/nahyunworld)

記者鄺郁庭/綜合報導

最近國外一段街訪片段中,一位長髮正妹被問到「如何安慰心情不佳的男友?」她勾起甜美笑容,撩起仙氣長髮抓成馬尾低下頭,「懂事」舉動引發老司機大暴動、狂神IG,成功搜出本尊Nahyun Kim的帳號,她也從49萬粉漲到現在已破61萬追蹤。昨(6)日她上傳新照片,超有女友感的穿搭讓眾人狂喊「戀愛了」。

Nahyun Kim爆紅後,曾擷下登上新聞網站首頁的畫面,發IG限時動態甜喊「on the first page!」昨日她發出多張照片,只見她上身是灰底混搭粉色細肩帶的短版小可愛,下身則是白色短裙,一頭仙氣長髮披肩垂下,整個人散發青春甜美女友感,配上她貼文中的文字「I need vitamin U」,粉絲再度暴動。

照片一出,大批網友紛紛留言,「你們不要再那樣看著我老婆了」、「妳的笑容就像陽光一樣」、「我需要搬去亞洲」、「怎麼這麼漂亮」、「戀愛了」。

還有眼尖網友發現,Nahyun Kim的胸前有一塊紅紅的痕跡,不禁驚呼,「那是草莓嗎?」「胸前有吻痕?」不過,本尊親自笑回「No,I wish」。引來不少人打趣,「我可以滿足妳的願望」、「哪裡報名?」