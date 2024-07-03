　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子面試「家人健康也被問」不止1家！全場秒懂：3類人最容易錄取

▲▼面試、人才招募、履歷、求職。（示意圖／ETtoday資料照）

▲面試被問到家人健康狀態。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多人坦言，「家境不好，有老有小要養，有房貸要扛」的人，因不容易跳槽與請假，更容易被錄取。而一名妹子抱怨，最近面試被問到家人健康狀態，以及「需不需要回家照顧」，讓她感受非常差，且不止一家這樣問，好奇是正常的嗎？文章引發熱議，有人認為，「以往經驗導致，怕你常找理由請假照顧家人！」

一名女網友在PTT表示，之前面試傳產行業時，會被問到有無男友或是結婚規劃，她都會如實回答，「摸摸鼻子算了」，結果最近面試問題更為尖銳，連家人健康問題也被拿來問，這讓原PO傻眼不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面試官特別關心問道「需不需要回家照顧？」聞言，原PO感到非常不舒服，「這種感覺真的很差欸...還不止一家公司這樣問」，因此好奇這是正常的嗎？

底下網友熱議，「台廠正常發揮！要我寫家人職業，我空著不寫，HR還問我為何不寫？我說關你X事，還有要我交戶籍謄本的...哇靠」、「以前就會了吧，面試就先填一張個資，上面父母的職業都有，都不知道關這份工作啥事」、「你不想填的就空白，想要用你的人，還是會錄取」、「傳產還會看退伍令呢，有夠廢」。

有過來人分享，「以往經驗導致，怕你常找理由請假照顧家人」、「當初去台GG面試時也有問過我家人和家庭狀況」、「大概是被最近的新人搞過吧」、「沒男友女友、另一半在外地、父母住外地，主管認為很容易離職」、「沒有家累的人比較不怕提離職」、「就是流動率高的部門才會問這些」。

還有人透露，「我也是遇到同事每年把法定的特休、病假、事假全請光，然後跟你說常常生病要請假，還不是一樣要給他」、「我同事剛拿到offer，報到就說懷孕要生第一胎請大半年產假和育嬰假，好不容易回來工作才一年多又說要生第二胎...雇用她以來超過一半的時間都在請假，還叫其他同事分擔她的工作」。

日前也有內行指出，除了台清交高學歷，面試官更愛綠取3類人，「有學貸家境不好，生活有壓力，工作耐壓性強，可塑性高，慣老闆思維」、「家境不好，有老有小要養，有房貸要扛...皆為天選之人（奴）啊」。

ET快訊
江坤俊老婆「曾為家庭改名」！　全場驚：犧牲好大
「江坤俊在家完全失能」！劉藺秦吐結婚20年辛酸：我就是女工
汪建民罹肺腺癌4期！　醫揭8症狀「常被誤認是感冒」
25歲警跑步猝死　生前救助老人畫面曝光
快訊／00918換股開獎！鴻海、世界掰了
快訊／下班注意！11縣市豪大雨特報
快訊／00915換股開獎！增刪各17檔　剔除鴻海
獨／台北喜來登「十二廚」漲價！　午晚餐、下午茶變貴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

哈利波特、怪獸迷必追！電影道具、大英博物館上百珍貴文物來台

土石流事故4人記功！司機員負傷助旅客　台鐵：傷勢1個半月後恢復

明10縣市進烤箱「高溫警示」　周末午後雷雨恐下到晚上

超爆笑！阿嬤冰牙膏笑翻全聯社團　原因曝光

高雄工地3度發現登革熱病媒蚊！衛生局怒罰4.2萬　勒令停工噴藥

第1次壞壞！書呆子女友「完全老玩家」他怕爆　妹子們嗨點頭

妹子面試「家人健康也被問」不止1家！全場秒懂：3類人最容易錄取

防列車撞土石流「台鐵提4大改善」　成立專案評估改線

快訊／下班注意！11縣市豪大雨特報　防雷擊強風

名醫江坤俊爆搞上護理師！最愛「偷吃同事」職業曝　醫護也上榜

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

Junior登記結婚忘記帶婚約書　林宣瑜「他只記得帶小鬼公仔」

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

哈利波特、怪獸迷必追！電影道具、大英博物館上百珍貴文物來台

土石流事故4人記功！司機員負傷助旅客　台鐵：傷勢1個半月後恢復

明10縣市進烤箱「高溫警示」　周末午後雷雨恐下到晚上

超爆笑！阿嬤冰牙膏笑翻全聯社團　原因曝光

高雄工地3度發現登革熱病媒蚊！衛生局怒罰4.2萬　勒令停工噴藥

第1次壞壞！書呆子女友「完全老玩家」他怕爆　妹子們嗨點頭

妹子面試「家人健康也被問」不止1家！全場秒懂：3類人最容易錄取

防列車撞土石流「台鐵提4大改善」　成立專案評估改線

快訊／下班注意！11縣市豪大雨特報　防雷擊強風

名醫江坤俊爆搞上護理師！最愛「偷吃同事」職業曝　醫護也上榜

賴清德推健康台灣委員會　官員：擬調整5大癌症篩檢區間年齡

尼加拉瓜恐在SICA「排台納中」　陳亭妃提醒外交部鞏固中南美洲友邦

哈利波特、怪獸迷必追！電影道具、大英博物館上百珍貴文物來台

南台灣最大書店　6千坪誠品碳佐麻里明年1月登場

突右轉進超商！傑克羅素㹴「愛吹免費冷氣」　四肢趴地開心當拖把

基隆舊正濱派出所華麗轉身　Zhengbin Coffee x DEEMOⅡ開幕

預告下週查超思雞蛋、聯合再生　傅崐萁盼吹哨者一起揭弊

台啤雲豹冠軍主力大流失　顏行書：林信寬、高錦瑋成未來核心

雲林縣長張麗善率隊考察日本輕井澤　致力雲林觀光接軌國際

竹市針對3處「易肇事」路口　增設科技執法8／1上路

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

生活熱門新聞

女嗆「不用禮讓孕婦嗎」學生1句回擊！車廂超安靜

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲妻點頭：想吹冷氣

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

無人拉麵店挨告！業者曬1圖：你們自己細品

蕭家大院狂被檢舉　400隻兔子不養了

花蓮老闆「沒遇過這麼慘的暑假」　等1小時沒客人

快訊／午後雨勢來了！8縣市大雨特報　下到晚上

江坤俊「同框護理師」照片曝！粉絲怒：跟王必勝一樣

「愛家名醫」約會護理師直擊！　醫院後方築愛巢

更多熱門

相關新聞

報到第一天「睡到狂打呼」隔天請病假！老鳥太衝擊

報到第一天「睡到狂打呼」隔天請病假！老鳥太衝擊

一名網友昨發文表示，7月1日有新人報到，對方不僅不太會操作電腦，還睡到大聲打呼，隔天因為主管要考試，更緊張到胃腸不適，於是打電話來請病假，種種行徑讓他傻眼不已。

綠能健身運電共生奇美醫成環保新亮點

綠能健身運電共生奇美醫成環保新亮點

台積電面試4次都沒上！苦主：面10次都被刷

台積電面試4次都沒上！苦主：面10次都被刷

房業涵宣布遷完戶籍！　「愛的視角照」甜蜜曝光

房業涵宣布遷完戶籍！　「愛的視角照」甜蜜曝光

保證瘦下來！伊能靜私藏「三伏心法」公開

保證瘦下來！伊能靜私藏「三伏心法」公開

關鍵字：

面試結婚男友家人父母健康照顧

讀者迴響

熱門新聞

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！同框照片曝

女嗆「不用禮讓孕婦嗎」學生1句回擊！車廂超安靜

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

名醫江坤俊太太終於吐16字談現況

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲妻點頭：想吹冷氣

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

即／苗栗男為拿手機落海死亡　妻小悲痛認屍

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

快訊／25歲警休假回台中！倒國小操場送醫不治

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面