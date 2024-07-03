妹子面試「家人健康也被問」不止1家！全場秒懂：3類人最容易錄取

▲面試被問到家人健康狀態。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

許多人坦言，「家境不好，有老有小要養，有房貸要扛」的人，因不容易跳槽與請假，更容易被錄取。而一名妹子抱怨，最近面試被問到家人健康狀態，以及「需不需要回家照顧」，讓她感受非常差，且不止一家這樣問，好奇是正常的嗎？文章引發熱議，有人認為，「以往經驗導致，怕你常找理由請假照顧家人！」

一名女網友在PTT表示，之前面試傳產行業時，會被問到有無男友或是結婚規劃，她都會如實回答，「摸摸鼻子算了」，結果最近面試問題更為尖銳，連家人健康問題也被拿來問，這讓原PO傻眼不已。

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面試官特別關心問道「需不需要回家照顧？」聞言，原PO感到非常不舒服，「這種感覺真的很差欸...還不止一家公司這樣問」，因此好奇這是正常的嗎？

底下網友熱議，「台廠正常發揮！要我寫家人職業，我空著不寫，HR還問我為何不寫？我說關你X事，還有要我交戶籍謄本的...哇靠」、「以前就會了吧，面試就先填一張個資，上面父母的職業都有，都不知道關這份工作啥事」、「你不想填的就空白，想要用你的人，還是會錄取」、「傳產還會看退伍令呢，有夠廢」。

有過來人分享，「以往經驗導致，怕你常找理由請假照顧家人」、「當初去台GG面試時也有問過我家人和家庭狀況」、「大概是被最近的新人搞過吧」、「沒男友女友、另一半在外地、父母住外地，主管認為很容易離職」、「沒有家累的人比較不怕提離職」、「就是流動率高的部門才會問這些」。

還有人透露，「我也是遇到同事每年把法定的特休、病假、事假全請光，然後跟你說常常生病要請假，還不是一樣要給他」、「我同事剛拿到offer，報到就說懷孕要生第一胎請大半年產假和育嬰假，好不容易回來工作才一年多又說要生第二胎...雇用她以來超過一半的時間都在請假，還叫其他同事分擔她的工作」。

日前也有內行指出，除了台清交高學歷，面試官更愛綠取3類人，「有學貸家境不好，生活有壓力，工作耐壓性強，可塑性高，慣老闆思維」、「家境不好，有老有小要養，有房貸要扛...皆為天選之人（奴）啊」。