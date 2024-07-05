男友要飛泰國！她擔心「會去洗泰國浴嗎」　　兩派吵翻：看定力

▲男友似乎不太想讓原PO一起去泰國。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有網友發文表示，男友公司的員工旅遊要去泰國，然而她從對方的言語中感受到，男友好像不太想要讓她去。因此，她就起了疑心，雖然男友平時在台灣很安分，但有沒有可能到了泰國後，卻去洗泰國浴？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「男生去泰國都會洗泰國浴嗎」為標題發文，提到男友公司的員工旅遊要去泰國，然而，對方似乎並不太想讓她一同前往，因為男友一直說這次員工旅遊的費用高，且人數已經統計完畢，如果想去可能需要自行負擔住宿費用，若她真的想去，可以下次再一起去泰國。

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但原PO認為，從公司開始規劃員工旅遊到統計人數的整個過程中，男友都未曾詢問過她的意願。她坦言，過去無論是台灣的員工旅遊、店聚，或是與朋友的局，男友都會詢問她要不要參加，因此對方這次的行為才會讓她感到疑惑。

原PO強調，男友在台灣相當安分，有沒有可能男友在台灣時不會約炮，但到泰國卻去洗泰國浴呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我男友也都乖乖的，還不是在交往期間嫖妓，有誘惑跟慫恿就是有機會」、「因為他的行為反常才讓原PO覺得怪吧，他在台灣不會亂搞是因為在你眼皮底下不敢，去國外就......，我身邊就有人去日本玩互相照應、掩護去洗泡泡浴」、「說真的那邊的紅燈區，連我是女生進去了也會好奇，更何況是男生，也許他現在沒想法，但到了那邊真的不好說」。

但也有網友表示，「不一定，看你男友定力，單身的朋友一定會慫恿，像是我都慫恿我朋友，但他純愛戰士沒被影響」、「我，台灣成年單身男性，沒去過夜店，去過泰國但沒有任何色色行程」、「請給男生一點空間，你的不信任已經造成感情的裂縫了，有這個念頭儘早分手，不要互相折磨，去找一個這輩子不會去泰國的人」。