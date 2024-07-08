鄭文燦涉貪爆不完？　凌濤再揭3案：與建商牽涉利益高達上百億

▲桃園市議員凌濤。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦涉林口工五擴大用地弊案，桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，桃園地院裁定500萬元交保，檢方當庭抗告，台灣高等法院今（8日）已收到抗告卷宗。國民黨桃園市議員凌濤再開記者會爆料另3案，所牽涉的利益總共高達上百億，要總統賴清德、前總統蔡英文、鄭文燦出面說清楚。

凌濤表示，有三大問題詢問鄭文燦跟相關的檢調機關，第一，華亞科農地案獲利可能高達57.47億，怎麼可能前金只有五百萬？前金、後謝加起來的金額到底是多大的規模？第二點，7年前發生這個案子，現在才查，過去前總統蔡英文政府的檢調機關，是誰在幫鄭文燦護航、寵信「大阿哥」？是誰都沒有提醒鄭文燦，讓賴清德上任之後才追殺你？第三，鄭文燦還涉及了多少案？而這些案，桃檢竟然在聲押庭上四次提出要搜索票被打回。

凌濤指出，在桃園觀音區草漯的忠孝段，鄭文燦正式跟綠民代組成龐大的購地集團。忠孝段草漯這個土地總共高達有4357.79坪，購買金額上看一億八百九十四萬四千多元，四千多坪的土地是誰買的？原本草漯忠孝段這個土地在發展的過程中，被倒置的廢棄物、廢棄土，是一塊不值錢的土地，為何吸引這麼多人來買？因為他們打算集合起來，向市府申請產創條例創新園區，讓土地「點石成金」。

凌濤也拿出原始的契約書續指，身分證字號、地址、蓋章、手印，每一件事情都是有憑有據。合約上的甲方、買方林黃彰先生，是小英之友會桃園的理事長；「信賴之友會」的大圓分會會長游建享先生；時任鄭文燦的經發局局長郭裕信，在鄭市府團隊執政的時候，加入了購地集團，帳面獲利一千多萬；郭登興是桃園市政府兩岸小組的委員，也涉入了買地集團；民進黨的老議員李鎮楠，代表了他的家庭簽了這份合約。凌濤質疑，這麼大的購地集團，桃園市民會不會生氣？賺了這些錢就是沒有桃園市民的份。

凌濤直指，蔡英文給鄭文燦這麼大的空間，不但是第一任小英男孩，更有接班人之態，豈料一年內就從東宮換到冷宮，冷宮變廢宮，甚至被流放、恐成階下囚，不勝唏噓。

凌濤狠酸，很多人在講燦系的民代在桃園準備團滅，原因是因為鄭文燦給了他們最大的底氣，很多民代從父母親開始就和鄭文燦有關係，跟著鄭吃香喝辣，涉入了多少的土地案，要不要出來講清楚？所以這時候都不敢出來說話了。

「燦系民代在桃園團滅是現在進行式！」，凌濤強調，桃園的政治環境也從國民黨現任桃園市長張善政這任開始，會徹底的洗牌，過去的藍綠通吃政通人和，要5毛給一塊的生態會徹底改變，再也不會出現非常混亂的政治不乾淨狀況。

