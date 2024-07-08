影／黃捷曝藍委破壞門鎖片　批「竟還影射我跟男生在茶水間很色」

記者郭運興／台北報導

立法院內政委員會今（8日）《選罷法》修正案再次闖關，綠營則搶先一步攻占主席台，藍委卻發現，綠委鍾佳濱、黃捷躲在茶水間，質疑是找鎖匠「偷吃步」，藍委更狠酸「孤男寡女，在做什麼奇怪的事啊」。對此，黃捷貼出影片反擊，明明是藍委自己破壞門鎖，把茶水間門栓撞斷，卻無恥影射「我跟男生躲在茶水間很色」？黃捷強調，請這些造謠、詆毀她的立委，立即道歉。

藍綠今早於走廊等待，準備進入內政委員會開會，但藍委卻發現，鍾佳濱、黃捷已經躲在會議室的茶水間內，意圖「偷吃步」占領主席台。王鴻薇更踢爆，黃捷提前找鎖匠，打開大門、藍委洪孟楷也指出，監視器已經拍到黃捷破壞門鎖了。

對此，黃捷於臉書回應，王鴻薇指控她找鎖匠進門、洪孟楷聲稱她破壞門鎖、葉元之又影射她待在茶水間很色？對她的攻擊漫天飛，至今毫無證據，現在她公布影片畫面，一一打臉。

黃捷還原現場狀況，根據她提供的影片內容，藍委葉元之直播時，意外拍下曾是上將的藍委陳永康，先奮勇撞門、後來更用腳踹茶水間的門。影片還可見茶水間的門把完好無缺，以及被藍委撞壞的茶水間門栓照片。

黃捷指出，第一，門鎖根本沒有壞。第二，根本沒有鎖匠。第三，把茶水間的門栓撞斷的，就是藍委陳永康。第四，最無恥的是，她為守護人民的罷免權嚴肅以待，結果葉元之竟然影射，「她跟男生躲在茶水間很色」？

黃捷批評，這些都證明國民黨沒有議事攻防的能力，只會靠幻想造謠跟低級影射。沒格調又沒水準，指控的說詞顛三倒四。她認為，國民黨沒有查證，也敢開記者會，對她做出這些嚴厲指控，企圖誤導媒體跟社會大眾！

最後，黃捷強調，請這些造謠、詆毀她的立委，立即道歉。請大家看清楚，破壞公物的，就是國民黨。

▼民進黨立委黃捷否認找鎖匠打開委員會。（圖／記者屠惠剛攝）