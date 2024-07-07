高鐵延伸屏東傳路線有變　鐵道局：左營案正在技術評估

▲高鐵延伸屏東傳出路線有變，鐵道局長楊正君表示，左營案路線正在技術評估，（示意圖／記者姜國輝攝）

記者蔡亞樺／台北報導

高鐵延伸至屏東案正在綜合規劃階段，工程界傳出，左營案路線必須經過左營站基地，涉及道岔、號誌配置問題，未來營運時往來屏東軌道道岔出問題，從左營站出發的列車恐卡在基地內動彈不得，鐵道局有意重啟評估過的高雄案路線。鐵道局長楊正君表示，左營案路線正在技術評估，高雄案部分沒有意見。

交通部2019年9月27日，拍板高鐵延屏東路線採「左營案」，從現行左營站往北，再往東延伸到屏東六塊厝，全長約17.5公里。行政院2020年12月10日同意辦理綜合規劃，鐵道局2021年辦理綜合規劃及可行性評估，環境部2022年3月30日決議左營案2階環評，但鐵道局至今未進行環評相關調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年1月初行政院核定高鐵延伸到屏東修正版本，避開高雄仁大石化廠區，改與「高雄－屏東間東西向第二條快速公路」共用路廊，路線縮短為16.8公里，可望加速工程進度，環境部去年6月完成2階環評的範疇界定，鐵道局至今未開始2階環評相關調查。

據了解，工程界盛傳，左營案避開石化廠，直接穿過高鐵左營基地，涉及增設道岔、號誌，改變原有基地設計的問題，一旦往來屏東軌道的道岔出問題，左營站出發的列車恐怕卡在基地內，影響營運，因此鐵道局正考慮曾評估過高雄案路線。

楊正君對此表示，他對於高雄案路線沒有意見，鐵道局依核定的二快共用路廊原來方案進行，目前正在進行左營案路線的技術評估，評估作業完成尚無時程表。

台灣高鐵公司表示，高鐵南延屬國家重大交通政策，由交通部負責規劃研議，本公司未參與規劃，若交通部需本公司提供興建及營運經驗時，本公司將分享實務經驗，供政府規劃參考。

高鐵公司強調，目前延伸案尚未定案，未來如有具體方案，本公司將據以進行相關評估。

