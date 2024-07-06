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半年青少年交通事故554件465傷　屏東里港警連3天加強取締

▲里港警分局於7月8日至10日加強交通取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局於7月8日至10日加強交通取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為有效降低青少年交通事故，里港警分局於7月8日至10日共3天，針對無照駕駛、危險駕車（飆車）、超速及酒後駕車等影響安全甚鉅之違規項目特別加強取締，期能保護青少年不受到道路交通事故危害。

▲里港警分局於7月8日至10日加強交通取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局表示，目前放暑假，青少年經常結伴出遊，無照駕駛或剛考領駕照的青少年常因不了解交通法規，或對於道路狀況及駕駛技術欠缺熟稔，且缺乏防禦駕駛觀念，而發生嚴重的交通事故。

根據統計屏東縣113年1-6月青少年發生交通事故共554件，造成465人受傷。為有效降低青少年交通事故，里港警方特別規劃這項交通勤務，確保青少年朋友交通安全。

里港分局交通組組長林中安指出，青少年交通事故主要肇因分別為「未保持行車安全距離」、「有號誌路口,轉彎車未讓直行車先行」、「恍神、緊張、心不在焉分心駕駛」、「左轉彎未依規定」、「起步時未注意安全」、「闖紅燈直行」、「無號誌路口,轉彎車未讓直行車先行」、「無號誌路口,支線道未讓幹線道先行」、「未保持行車安全間隔」、「無號誌路口,左方車未讓右方車先行」等，可見青少年甫取得駕照或無照駕駛，欠缺經驗及正確道路規則知識，呼籲青少年務必取得合法駕駛執照及遵守交通規則；另轄內派出所亦至村里廣播宣導青少年交通安全觀念，提醒大家行車注意安全。

里港分局分局長温基興表示，青少年騎車經驗不足，對於機車性能、交通安全規則及路況亦不熟悉，遇有突發狀況時，常措手不及而導致悲劇發生；加上對於駕駛習性、道路標誌標線及車輛視覺死角等交通安全觀念較為薄弱，容易置身於危險之中，再次呼籲家長與青少年皆須注意上路時遵守交通安全規則及建構防禦性駕駛觀念，度過豐富、有趣的暑假。

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