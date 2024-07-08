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被封神仙夫妻！老公手機充電「跳出抖音」　她崩潰：才一起買房

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友結婚4年，今年才和老公一起買房，兩人在朋友眼中也是神仙眷侶，怎料最近她卻無意間發現，先生的抖音紀錄裡，搜尋了許多個人按摩工作室，回想起上個月某晚對方無故消失，她忍不住崩潰，淚嘆「價值觀被摧毀。」

女網友在Dcard發文提到，上個月某晚，老公和以前的同學、同事聚會，起初她接到電話時，另一頭還喊著「從小到大沒看過他這麽在乎一個人」，結果後來整晚找不到人，怎麼打電話都沒接，手機定位也是平常不會去的奇怪位置，不過對方最終還是有回到家，隔天也有解釋當時喝太多。

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直到前幾天，她在打掃房間時，瞥見對方正在充電的手機，剛好顯示Siri建議搜尋那頁，「我看到有抖音收件夾覺得很奇怪，點開之後發現，就是在他失蹤那天，他的抖音搜尋了很多個人工作室、個人按摩之類的，我的手在發抖，眼睛來不及反應就噴淚了，瞬間覺得世界崩塌。」

▲▼主播、實況主。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO坦言，事情過去3天，仍沒辦法跟老公攤牌，「我覺得內心好像崩潰到沒有辦法面對現實生活，沒有辦法思考，一邊失去所有希望，失去食慾、沒辦法睡覺，一邊正常工作，正常跟他對話，正常的笑著。剛剛正好聽到同事講一位男主管，在公司各種寵妻愛家的形象，但廠商來時又是怎麼去酒店花天酒地、叫傳播，然後再用地下群組騙老婆。」

最後，她也不禁淚道，「只要沒有工作或在別人面前，我的情緒就會瞬間崩潰，我走不出來也無法思考跟他的後續，這種可悲的情緒和人生，是沒有辦法跟人啟齒的，我們甚至還是別人眼中人人稱羨的夫妻。」

對此，網友們紛紛回應，「這內心的疙瘩不會平復，日月累積直到他下次又失蹤一晚，妳會大爆炸」、「垃圾不分性別啦！長痛不如短痛，一輩子那麼長，何必折磨自己呢，不要打草驚蛇，蒐集證據離一離吧，記得一定要找個好律師」、「如果妳過不去想分開就攤牌 」、「承受不了就不要打開潘朵拉的盒子」。

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