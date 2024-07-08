5男2女毒趴嗨到癱軟...警上門也無感　現場赫見「喪屍毒品」

▲台中5男2女開毒趴被逮，現場還發現「喪屍毒品」。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市第二警分局4日前往一處鐵皮屋追查毒販，發現現場有5男2女藥腳直接在購毒現場開毒趴，全數癱軟，就連警方已經上門都無反應。現場除扣大量毒品，包含海洛因、安非他命等，甚至出現被稱為「喪屍毒品」的「依托咪酯」之麻醉煙彈18顆。

警方表示，近日獲報一名陳女自身染上毒癮，進而「由買轉賣」，為了販毒牟利，利用通訊軟體推播廣告，鎖定暑假期間有許多年輕人使用網路，藉機兜售毒品開趴。經警方多日跟監蒐證，4日持搜索票前往一處鐵皮屋搜索，在現場隔間套房內，發現7名藥腳群聚施用毒品，7人渾然不知警方上門。

現場總計查扣毒品海洛因3包、安非他命3包、毒品咖啡包2包、毒品咖啡包原料1批、含有「依托咪酯」之麻醉煙彈18顆及麻醉煙彈原料6瓶等證物，全案詢後依違反毒品危害防制條例移請台中地檢署偵辦。

警方表示，此次警方於現場首次查獲含有「依托咪酯」的麻醉煙彈，經查陳嫌透過自行調配之比例裝填至空煙彈內，並以每單位1000至1500元之價格翻倍售賣牟利，此次查獲的毒品市場價格約在新台幣150萬左右，所幸被擋下，無在暑假期間流入市面。

警方說，麻醉藥物「依托咪酯」於吸食後會出現無法思考、無法控制身體、異常顫抖等行為，藥效約15至20分鐘，又被稱作「喪屍毒品」，不法集團利用各國管制法令與我國之差異，取得原料後進入國內，轉換成年輕人接受度高的電子煙型態，當作毒品販售、濫用，施用者會不經意持續施用，造成身體危害。