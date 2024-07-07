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小學生答錯題目被扣4分　驚動醫生一看：把分數還給他

小學生答錯「這題目」被扣4分　驚動醫生「聯名上書」：把分數還給他

▲大陸山東省一位媽媽近日在網上分享了自家孩子的數學試卷。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸山東省一位媽媽近日在網上分享了自家孩子的數學試卷，其中一道題目給出了某病人的體溫統計圖標，提問考生「從以上統計圖中，你還能得到什麽信息？」考生回答「這個病人快好了」被扣掉4分。沒想到，評論區有很多醫生為這道題「聯名上書」，表示他們對這位「病人」進行了會診後得出結論，「孩子沒說錯，請把這4分還給他。」

綜合陸媒報導，根據體溫、血壓、心電圖等數據結果判斷患者的身體狀況，是醫生最基本的專業技能之一。根據題目給出的體溫表，該「病人」的體溫從39.5℃降到了36.7℃，而人體正常體溫範圍通常是在36.3℃至37.2℃之間。雖然題目沒給出病人的年齡、性別、其他檢查數據等更多情況，但光從體溫這一項來看，至少是不發燒了。

自稱兒科醫生的網友給出結論，「雖然有用了激素等抗炎藥控制了體溫的可能，但也表明病情大概率穩住了，在好轉。」所以，孩子答「這個病人快好了」，符合事實與邏輯，展現出了知識結合實踐的能力，甚至顯得相當嚴謹，這4分確實扣得冤。

看到眾多醫生為了自家孩子的4分如此認真，甚至給出專業分析，展開熱烈討論，孩子媽媽覺得又好笑又欣慰，隨後在評論區表示這道題的正確答案是「病人從哪天到哪天體溫比較穩定」。這個實在太難猜到的標準答案，再度掀起熱議。

有網友表示，這是數學試卷，當然是要考核數學方面的知識和能力，這位考生給出的答案是醫學上的判斷，沒有體現出數學的特性，所以不得分是正常的；更多網友則支持把分數還給孩子，因為現在不少考試題目都講究學科融合，並不是數學試卷就只考數學知識，而是通過設置生活化的現實場景，考驗學生觀察、推算、分析、判斷等綜合能力，既然如此，就不該用學科的框架去束縛學生的發散性思考。

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